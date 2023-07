Vacanță de coșmar, la un hotel de 4 stele din Eforie Nord. O turistă, șocată de ce condiții a găsit acolo, după ce a plătit 650 de lei/noapte

Femeia a plătit, pentru patru nopți, 2.600 de lei - camera triplă și mic dejun, adică 650 de lei pe noapte.

"Hotel de 4 stele care nu merită nici măcar două stele. Încă îmi este greu să accept că ce am găsit acolo poate fi adevărat… Ar fi multe de scris. Prefer să atașez câteva poze. Trist, trist și revoltător. Cum este posibil ca un astfel de hotel încă să mai funcționeze? Cine oferă autorizație să fie clasat ca hotel de 4 stele? Își bat joc de banii și vacanțele oamenilor… Sunt încă șocată de ce condiții am putut găsi acolo”, a spus turista, potrivit replicaonline.ro.

"Menționez că am ales varianta cu camera triplă, care era mai scumpă decât varianta cu pat suplimentar. Știu că e greu de crezut în ce hal își bat joc în continuare. Nu cred că autoritățile în măsură vor face ceva încât hotelul să fie închis, deși noi am făcut reclamație”, a mai precizat femeia.

"Bebelușul meu a fost ciupit de gândaci"

Nici alți turiști nu au fost prea încântați de ce au găsit acolo.

"Am fost prima dată, dar nu recomand. Hotelul nu-i de patru stele, poate doar două. Mobilier vechi, stricat, fără telefon, are frigider, dar este gol, lenjeria se schimbă doar dacă insiști la cameristă, ospătari obraznici și fără profesionalism, etc. Nu recomand”, a scris un alt turist la recenzii, pe un site de rezervări.

"Acest hotel nu merită cele 4 stele, camera miroase a mucegai, praful nu este șters. Cât despre ospătarii de la restaurant lasă de dorit! Singurul avantaj este mâncarea, care este foarte bună! Nu recomand!”, a fost recenzia altui client.

"Pot spune că bebelușul meu a fost ciupit de gândacii ce i-am găsit în cameră, baia cu un miros puternic neplăcut, chiuveta lăsată cu părul turiștilor ce fuseseră înaintea noastră și multe altele. Am plătit pentru două nopți, dar a doua seară am plecat din cauza condițiilor. În cele două zile petrecute aici, oglinda liftului a fost slăninoasă... Dezamăgitor!”, a spus alt turist.

Vezi și: Litoralul grecesc începe să-i nemulțumească pe români: "E mai ok în Mamaia" / "Japcă! M-am simțit tras pe sfoară" / "Au pus monopol băieții deștepți!"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News