UVT lansează 'We Unite Them-Their Future is Our Future!'. Pirtea: Elevii vor regăsi bucuria implicării şi dialogului în echipe mici

Universitatea de Vest Timişoara (UVT), alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, lansează în această săptămână proiectul 'We Unite Them - Their Future is Our Future', dedicat elevilor din judeţ, pentru susţinerea educaţiei şi revenirea la normalitate.