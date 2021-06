Ungureanu (USR PLUS), critici dure la adresa colegilor din partid, după proiectul mega-agenției din MS despre care Cîțu nu ar ști nimic

Emanuel Ungureanu (USR PLUS), critici dure la adrea colegilor din partid, după proiectul mega-agenției din MS / Foto: Pixabay

Deputatul USR Plus Emanuel Ungureanu,a criticat dur propunerea înființării unei mega-agenții subordonate Ministerului Sănătății, care să gestioneze fonduri europene de miliarde de euro pentru proiectele de infrastructură din domeniu.

Ministerul Sănătății va înființa Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în sănătate, structură care va controla toate investițiile din spitale cu fonduri din PNRR, transmite Realitatea Plus. Crearea unei asemenea instituții a fost solicitată chiar de Comisia Europeană, pentru a putea gestiona fondurile distribuite prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Pe de altă parte, ar exista o contradicție între liderii USR Plus și cei al PNL. Liberalii susțin că proiectul privind agenţia ar fi fost inclus în PNRR fără ca premierul Florin Cîțu să știe. Deputatul USR Plus Emanuel Ungureanu, a criticat în termeni duri propunerea înființării unei mega-agenții subordonate Ministerului Sănătății.

Ungureanu: Au tăiat, efectiv, frunza la câini

"O să le propun colegilor din USR să retragă acest proiect, pentru că există un departament în Ministerul Sănătății care are 16 persoane, construit printr-un ordin de ministru din 2019, acele persoane au tăiat, efectiv, frunza la câini. Eu vreau să văd un ordin al ministrului Sănătății, o atitudine fermă față de funcționarii care nu și-au făcut treaba și n-au finalizat documentațiile pentru spitalele regionale.", a afirmat Ungureanu, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

"Agenții care papă bani publici"

Deputatul USR, membru al Comisiei de Sănătate, a precizat că principala sa nemulțumire este legată de faptul că USR Plus vrea să facă acum ceea ce în trecut le reproșa altor partide aflate la guvernare.

"Noi, la USR Plus, ne-am opus vehement înființării unor agenții peste alte agenții, ca să pape în plus bani publici. (...) Sub nicio formă eu nu voi vota înființarea unei agenții atât timp cât nu văd sancțiuni drastice, mergând până la desfacerea contractului de muncă pentru cei care au încasat bani în Ministerul Sănătății fără să-I merite.", a precizat Emanuel Ungureanu.

Potrivit OUG de înființare, ANDIS ar urma să fie o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătății, finanţată din venituri proprii și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.

În total, 52 de oameni vor lucra în cadrul acestei agenţii, iar jumătate dintre ei vor fi preluaţi din direcţia funcţională în prezent în cadrul ministerului Sănătăţii, potrivit ZF.ro.