Ungaria spune că poate cumpăra cantităţi mari de gaz doar din Rusia, în lipsa unor alternative

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a fost marţi oaspetele emisiunii realizate de Maria Bartiromo a televiziunii Fox News, în care a vorbit despre faptul că, în momentul actual, din cauza condiţiilor geografice şi de infrastructură din Europa Centrală, Ungaria poate achiziţiona cantităţi mai mari de gaze naturale doar din Rusia.

Potrivit unui comunicat al Ministerului ungar de Externe, Péter Szijjártó a fost întrebat la început despre vizita sa de luna trecută la Moscova. Şeful diplomaţieiei de la Budapesta a declarat că Ungaria nu are ieşire la mare, astfel încât, fără extinderea infrastructurii Europei Centrale, azi Ungaria se poate baza exclusiv pe gazele naturale sosite prin gazoducte.

Aprovizionarea Ungariei, constantă pe aceeaşi rută

Péter Szijjártó a subliniat că ar fi existat şi o altă posibilitate, dacă compania americană ExxonMobil şi compania austriacă OMV ar fi decis implicarea în exploatarea resurselor de gaze din Marea Neagră, dar acest proiect a eşuat. "Din păcate, dacă cineva din Europa Centrală doreşte să achiziţioneze o cantitate mare de gaze naturale, atunci Rusia este singura sursă" - a afirmat ministrul ungar de externe.

Péter Szijjártó a amintit că în părţile nordică şi vestică ale Europei există unele provocări de ordin politic şi tehnic din punctul de vedere al rutelor de transport, dar aprovizionarea Ungariei este constantă pe ruta Turcia - Bulgaria - Serbia, prin conducta construită cu doi ani în urmă.

Există un plan B?

Realizatorul emisiunii a dorit să ştie dacă Ungaria are un plan B, în condiţiile în care Rusia şantajează Europa cu opririrea livrării de gaze naturale. Péter Szijjártó a răspuns că accesul la gaze "este o chestiune ce ţine de fizică şi de matematică, nu de planuri, visuri sau iluzii".

"Poţi să îţi faci iluzii, dar dacă în regiune nu există surse alternative sau alte posibilităţi legate de infrastructură, atunci te afli într-o poziţie expusă - a precizat oficialul ungar.

Referitor la acest aspect, Péter Szijjártó a subliniat: capacitatea terminalelor LNG din apropierea Ungariei nu este suficientă pentru înlocuirera gazelor ruseşti, iar exploatarea noilor resurse din România încă nu a început.

În final, referitor la criza refugiaţilor din Ucraina şi la consecinţele economice ale acesteia, Péter Szijjártó a afirmat că Ungaria, ca ţară vecină cu Ucraina, are interesul ca pacea să fie reinstaurată, deoarece afluxul de refuigiaţi, respectiv provocările economice şi energetice reprezintă o povară uriaşă pentru Ungaria. Péter Szijjártó a accentuat că Ungaria se află sub o presiune dublă. Pe de o parte a primit deja peste 870.000 de refugiaţi din Ucraina, iar pe de altă parte în acest an a oprit la graniţa sa sudică peste 130.000 de imigranţi ilegali, de două ori mai mulţi decât în cursul întregului an precedent, scrie Rador.

