"Uneori te întrebi dacă facerea de bine e chiar aia cu mama!" Scandal între Cristi Brancu și Elena Cârstea. Totul a început de la un bilet de avion

E bine știut faptul că multe dintre aparițiile în emisiunile tv sunt plătite. Altele nu. Cristi Brancu a povestit cum, de exemplu, pentru Irinel Columbeanu a plătit o sumă considerabilă, dar, spune el, și pentru că a considerat că fostul afacerist, astăzi falit, avea nevoie. astfel că gestul a avut și o cu totul altă însemnătate. În alte cazuri, însă, au apărut... discuții.

Prezentatorul TV a dezvăluit, recent, mecanismele din spatele generării subiectelor de maximă audiență, subliniind sacrificiile și calculele minuțioase implicate în acest proces. Unul dintre cele mai concludente exemple oferite de Cristi Brancu este povestea negocierilor pentru aducerea în România a celebrei Elena Cârstea. Până la un moment dat discuțiile au evoluat promițător, dar s-a ajuns repede într-un punct critic și astfel relația dintre cei doi s-a tensionat. Motivul? Prețul biletului de avion.

Cum a început totul

Cristi Brancu a povestit în exclusivitate petru Cancan cum de la un gest bineintenționat s-a ajuns la o... neînțelegere. "Mă întreabă o colegă «nu vrei să o aducem, vine Elena Cârstea în România», o voce bună a României. O viață spectaculoasă, doi copii, două fete înfiate, un soț extraordinar, o soluție de ieșire din această carieră fabuloasă. Iubită în America, cu o stare bună, două fete realizate, deci foarte bine. Nu voia puțin, cerea o sumă mărișoară" a spus Brancu.

"Da. Zic «bun, e OK». Aflu că mai era o emisiune la care urma să se ducă, dar eu eram în direct. Suma era bună dacă făceam măcar două episoade. Zic «bun, e în regulă», după care zice «vreau să-mi plătești și biletul de avion din America». «Îți plătesc și biletul de avion», dar în momentul în care am primit biletul de avion mi-am dat seama că cineva, poate nu Elena, lua un bilet care pentru condițiile ei putea să fie la fel de bun, dar era cu niște sute de dolari în plus. Și am zis hai să ne lămurim că ăsta-i prețul și după aceea plătesc absolut tot" - a mai spus moderatorul Exclusiv VIP.

Acesta a continuat: "Pe mine mă interesa să optimizez costurile și să o aduc pe persoana respectivă la interviu. Doamna respectivă, în noaptea aia a spus «să le fie rușine lui Brancu și celălalt era Fuego, la emisiunea lui, că din cauza lor n-o să mă vedeți în România». Ce-ai făcut?! Dacă eu am vrut să-ți iau biletul în aceleași condiții pe care le doreai tu, dar nu puteam să arunc încă niște bani, stai o secundă! Ți-am refuzat onorariul? Nu. Ți-am zis că acopăr alea?!

Cum îți permiți tu, cunoscându-ne de 30 și ceva de ani, să vorbești în felul ăsta?! Lumea mi-a spus «băi, tu ai vrut, poate că nu trebuia să te bagi în chestia asta». Uneori te întrebi dacă facerea de bine e chiar aia cu mama?! Eu nu am jignit-o, nu am zis «nu am», nu am zis «nu mă mai interesează», nu am zis «nu mai ești de actualitate». Am spus «DA!», dar nu am făcut când și cu cine trebuia. Nu este o chestiune de ranchiună sau de răbufnire emoțională. E un business, frate, nu aveam 500 de euro în plus, în buget, în momentul ăla."

