Un șofer, prins cu permis de conducere eliberat de Imperiul German

Un bărbat a fost prins cu un permis de conducere eliberat de Imperiul German. Nu nu este o glumă. Poliţiştii de frontieră gălăţeni au depistat şi predat autorităţilor competente un cetăţean german, urmărit internaţional pentru falsificare de documente, relatează Agerpres. Acesta chiar avea asupra lui un permis de conducere fantezist, eliberat de "Imperiul German", stat inexistent.

Potrivit Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, în Punctul de Trecere a Frontierei Oancea s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii frontierei de stat, pentru a intra în ţară, un cetăţean german, în vârstă de 34 de ani.



La controlul de frontieră, s-a constatat că pe numele bărbatului era emisă, de autorităţile din Germania, o alertă de punere în aplicare a unui mandat european de arestare, predare sau extrădare, pentru săvârşirea infracţiunii de falsificare de documente.

Explicația bărbatului





În urma unui control amănunţit efectuat bărbatului, a fost descoperit asupra sa un permis de conducere fantezist ce avea imprimate fotografia şi datele sale de identitate, eliberat de "Imperiul German", stat inexistent.



Cu privire la cele constatate bărbatul a declarat că documentul în cauză este un atestat profesional de motostivuitor. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.



Persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al IPJ Galaţi, în vederea luării măsurilor legale care se impun.

Culiță Sterp era și drogat în noaptea în care a produs accidentul din Cluj-Napoca, transmite IPJ Cluj

Anchetatorii au extins urmărirea penală în cazul lui Culiţă Sterp şi pentru conducere sub influenţa drogurilor după accidentului produs într-o intersecție din Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca.

"Cu privire la evenimentul rutier produs la data 17 noiembrie a.c., în jurul orei 02.00, în centrul municipiul Cluj-Napoca, în care au fost implicate două autoturisme, Compartimentul de Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

Ca urmare a cercetărilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenței substanțelor psihoactive de către instituția abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din județul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive", transmite IPJ Cluj.

Amintim faptul că două mașini s-au ciocnit într-un accident, acum câteva zile în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca. Manelistul Culiță Sterp a fost una dintre persoanele implicate.

Culiță Sterp, posesorul bolidului de lux de culoare albastră, a forțat culoarea roșie a semaforului, izbindu-se apoi de o altă mașină de culoare albă care circula regulamentar, pe culoarea verde, precum se poate observa și în video! Vezi mai mult AICI.

