Un simbol românesc celebrat în Spania

"Ansamblul Doina Gorjului, artiștii Daciana Ungureanu, Ion Retezeanu, Roxana Irimia și Elena Ninerică au fost protagoniști în demersul nostru comun de a celebra Ziua Internațională a Iei alături de membrii comunității românești și de prietenii spanioli din Coslada.”

Ambasadorul George Bologan prezent la eveniment

"Ambasadorul României George Bologan și reprezentantul Primăriei din Coslada au dat startul acestui eveniment în care am adus în prim plan ia, simbol național, patrimoniu UNESCO, un bun comun al familiei și al istoriei și culturii europene.Împreună cu echipa Institutului Cultural Român de la Madrid și Primăria Coslada am reușit să punem în scenă o seara deosebită în care am dansat, am cântat și ne-am bucurat de minunatele tradiții românești, emblematice pentru neamul nostru.Cu mândrie, am împărtășit publicului român și spaniol prezent la eveniment tainele artei olăritului și a picturii pe ceramică, minunăția portului nostru popular care poartă în țesătura sa migăloasă sute de ani de frumusețe, talent și măiestrie. Pentru a încheia maiestuos seara, pe ritmul muzicii populare, ansamblul Doinei Gorjului ne-a încântat cu un spectacol extraordinar de dans și cântec tradițional, puternic apreciat de public.” Arată un comunicat al Ambasadei României în Regatul Spaniei.

