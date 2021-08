Un profesor de microbiologie din Pittsburgh îl declară pe Vasile Astărăstoae ”expert pandemic absolut”

Apetrei, care din 2009 a devenit profesor în SUA, după o carieră în România și Franța, a postat patru articole pe Facebook despre ”bula” în care se răspândesc opinii neștiințifice despre COVID-19. Profesorul Astărăstoae este considerat de prof. Apetrei un etalon absolut al acestei bule.

Apetrei îl compară pe Astărăstoae cu Trump, considerând luările de poziție ale fostului președinte CMR la fel ca discursurile fostului președinte al SUA: ”pline de minciunele, neadevăruri funcționale, miciuni prin omisiune sau prin exagerare, inexactități, estimări bazate pe boarea dimineții și chiar și minciuni din categoria pants on fire”.

Expresia ”pants on fire” vine de la o rimă pe care o strigă copii din America unei persoane prinse cu minciuna: ”Liar, liar, pants on fire!".

”Mi s-a spus ca (vreau sa cred, in mod ironic) il invidiez pe profesorul Astarastoae pentru ca se adreseaza urmaritorilor lui la fel ca Trump: simplu si la obiect, spunandu-le ce vor sa auda. Cu caveatul ca, sincer, nu-l invidiez pe profesorul Astarastoae (si in general nu invidiez pe aproape nimeni, cu o singura exceptie pe care o spun daca sunt intrebat), am sa continui fraza spunand si ca, asemenea lui Trump, discursul referitor la COVID al profesorului Astarastoae, expert pandemic absolut, este la fel de plin de minciunele, neadevaruri functionale, miciuni prin omisiune sau prin exagerare, inexactitati, estimari bazate pe boarea diminetii si chiar si minciuni din categoria “pants on fire”, scrie prof. Apetrei pe Facebook.

Acestea ar fi de natura sa irite, sa enerveze, sa dea un sentiment de desertaciune si inutilitate, sa trezeasca in opinent chiar si instinctul de a-si face seppuku. Asta daca opinentul nu ar cunoaste in detaliu istoria stiintei.

Punct in care intorducem conceptul de PATASTIINTA. Care apare pentru prima oara in nemuritoarea opera “Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien”, scrisa de Alfred Jarry in 1897-1898.

Patafizica este definite ca “stiinta solutiilor imaginare care acorda simbolic liniamentelor proprietățile obiectelor descrise de virtualitatea lor”. „Aceste soluții imaginare nu au generalitatea teoriilor științifice. Patafizicianul, mai modest și mai prudent, este, prin urmare, mulțumit de „soluții particulare”. Pe de altă parte, în observațiile sale, el este interesat de excepții, deoarece anomalia este cea care avansează ideile, potrivit lui Boris Vian, care a luat ca motto o replică a piesei La Belle Aventure de Robert de Flers. Și Gaston Arman de Caillavet: „Încerc de bunăvoie să mă gândesc la lucruri la care cred că alții nu se vor gândi”. Adanc spus. Toti acesti autori sunt mari oameni de stiinta ai literaturii absurdului sau ai comediei burlesti.

Asa incat, fara alte discutii inutile, am sa va reamintesc cateva dintre panseurile din cursul ultimului an, ca sa vedeti ca nu este tocmai intamplator ca profesorul Astarastoae, patafizician, are prietenii pe care ii are si sa intelegeti cat de toxic este acest discurs in spatiul public:

-COVID nu reprezinta o problema majora de sanatate publica. Nu exista nici un exces de mortalitate. In realitate, COVID este una dintre principalele cause de deces in anul 2020 (in Statele Unite, a treia cauza de deces dupa cancer si boli cardiovasculare), iar excesul de mortalitate in 2020 a fost estimat undeva in jur de 16%. Aici https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2778234

-In aprilie 2020, recomanda ca in loc de lockdown sa purtam masca (pozitie corecta, asa cum s-a vazut in retrospect, dar care la vremea acea nu prea era justificata de istoriile din China si de faptul ca tarile nu erau pregatite-spre exemplu, nu erau suficiente masti disponibile)

-Mai nou, in 2021 a ajuns la concluzia ca portul mastii este o crima

-Tot in aprilie 2020 dadea 30% din populatie ca fiind imunizata si spunea ca nu crede ca virusul va suferi mutatii

intre timp, urmare si a actiunilor domniei sale, virusul a inceput sa se modifice.

-In mai 2020 dadea ca sigur sfarsitul pandemiei in iulie 2020

-A contestat insusi conceptul fundamental de imunitate de turma, dand estimari imaginare si fantasmagorice, i.e., patafizice

In realitate, cazul Manaus a confirmat total acest concept: epidemia initiala s-a oprit atunci cand s-a atins nivelul de prevalenta al anticorpilor in marja imunitatii de turma (76%).

Epidemia a reinceput la Manaus cu variante mai transmisibile, pentru care acel nivel nu mai era sufficient, iar nivelurile de anticorpi dobanditi prin boala scazusera semnificativ .

A predicat ca un apostol al inconstientei “modelul suedez” ignorand orice dovada ca acesta a reprezentat o catastrofa.

Acum nu mai spune nimic despre Suedia, pentru ca acolo oamenii s-au vaccinat masiv.

-A pus sub semnul intrebarii metoda de diagnostic (venind, nu stiu de unde cu acel elucubrant 31% fals pozitive, desi la inceput, in interviuri prezenta nivelurile reale de fals pozitivitate de 4%).

-A facut din necropsie marota nationala, desi i s-a explicat in mod repetat ca (1) se fac suficiente necropsii pe plan mondial si ca (2) avem metode de diagnostic suficient de sofisticate pentru ca sa nu mai fie nevoie de aceste necropsii.

-A pus sub semnul intrebarii eficienta carantinei (in conditiile in care metoda a fost folosita numai vreo 600 de anisori).

Nu mai gasesc acest material. O fi fost deletat?

-In acest moment, propaganda antivaccin pe care o face este cel putin iresponsabila, daca nu criminala. Glumita ieftina ca nevaccinatii ar trebui sa ceara sa fie protejati de vaccinatii care se infecteaza si transmit ignora urmatoarele FAPTE:

(1) vaccinatii se infecteaza mai greu

-in prezent, ratele infectiei la nevaccinati sunt de 8 ori mai mari decat la vaccinati

(2) fac boala mai putin severa;

-frecventa cazurilor severe la nevaccinati este de 25 de ori mai mare decat la vaccinati

(3) au mortalitate mult mai mica.

-mortalitatea la nevaccinati este de 25 de ori mai mare decat la vaccinati.

Promovarea imunizarii prin boala n-are nici un Dumnezeu, pentru ca vaccinatii sunt mai bine protejati impotriva reimbolnavirii decat cei care au facut infectie naturala. Rata infectiei la vaccinati continua sa ramana neglijabila: 0.01%”, scrie prof. Apetrei.

Concluzia sa este că doctorul Astărăstoae este unul din etaloanele absolute ale bulei.

”Desi este posibil ca in criticile aduse guvernantilor sa aiba perfecta dreptate (vorbim despre asta mai tarziu), in materie de interpretari si previziuni legate de pandemia ca atare a dat dovada de un amatorism care frizeaza ridicolul si care denota o lipsa de intelegere a fenomenelor ingrijoratoare. Sorry dar asta e. Timp de un an si jumatate am explicat lucrurile astea mai politicos, mai sarcastic, mai nepoliticos si chiar nervos. Dar oricum ai lua-o, in materie de SARS-CoV-2, infectia la om si vaccinarea impotriva acestei infectii, profesorul Astarastoae ramane cum am stabilit la inceput. Patafizician”, își încheie prof. Apetrei a patra postare despre bula COVID-19.