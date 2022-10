Un pescar a prins un somn de 2,15 metri și 75 de kg pe Dunăre, lângă Eșelnița / video

S-a întâmplat recent, pe Dunăre, aproape de Eșelnița, la Ogradena, unde mai mulți caransebeșeni au ieșit la o partidă de pescuit. Capturile au fost pe măsură, totul culminând cu una record: un somn de 2,15 metri și aproape 75 de kilograme!

Un împătimit al pescuitului s-a luptat minute bune din barcă cu uriașul pește, până a reușit să-l aducă la suprafață, beneficiind și de indicațiile colegilor de pescuit, conform timișoaraștiri.

Clipul video poate fi urmărit AICI

Delta Dunării își diversifică oferta. Țibuleac (AMDTDD): Turiștii pot practica sporturi de iarnă. Delta este frumoasă indiferent de anotimp

Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, a precizat, într-un interviu recent pentru DC News, că unitățile de cazare din Delta Dunării încearcă să-și diversifice oferta pentru a putea prelungi sezonul turistic

„Sezonul turistic în Delta Dunării este unul mai lung decât cel de pe litoralul românesc. Lucrăm în echipă cu toți operatorii să vedem care sunt serviciile pe care le putem oferi turiștilor (...). Acum se încearcă foarte mult ca oferta pe care delta și turismul din deltă o face către turist să fie una aparte, către cei care preferă mâncarea tradițională din deltă și către serviciile pe care delta le oferă, pentru pescuit și pentru cei care iubesc delta indiferent de anotimp. Vrem să găsim nișele pe care le putem oferi astfel încât să completăm și să diminuăm pierderile pentru perioada rece. Se încearcă acest lucru și cred că ceea ce este important e o promovare și o structurare a tuturor oamenilor din turism, într-o structură organizată, bine promovată, care cred că ar putea extinde sezonul“, declara, la începutul lunii octombrie, Horia Teodorescu.

Țibuleac: Putem practica sporturi de iarnă în Delta Dunării

Cătălin Țibuleac, președintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării, a explicat care sunt unitățile ce până la acest moment oferă cazare pe tot cuprinsul anului și care sunt facilitățile pe care le oferă turiștilor.

„Acest deziderat, cu extinderea sezonului, e de 4-5 ani încoace. Încercăm în permanență să reducem costurile în așa fel încât să avem un sezon turistic de 12 luni pe an. Deocamdată, doar două resorturi din Deltă știu că au deschis 12 luni pe an, Green Village și Lebăda. Acum, mai nou, Complexul Razelm Luxury Resort se va alătura unui turism de 12 luni pe an. La fel, și alte locații continentale, Hotelul Mon Jardin din Mahmudia și alte pensiuni din zonă.

Trebuie precizat că sezonul va fi afectat de criza economică și va conta foarte mult cum vor fi adaptate prețurile la servicii având în vedere că omul de rând, turistul român sau străin, își va drămui foarte bine banii renunțând la anumite plăceri în favoarea cheltuielilor pentru casă ori hrana de zi cu zi (...)“, a spus, pentru DC News, Cătălin Țibuleac, președintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News