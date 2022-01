Un hoț, inspirat de Moș Crăciun. A încercat să intre pe HORN pentru a jefui o casă, dar a rămas blocat - FOTO în articol

Un bărbat din SUA, inspirat parcă de Moș Crăciun, a încercat să intre într-o casă pe horn, doar că nu intenționa să lase cadouri, ci să o jefuiască. Ghinion, a rămas blocat. Proprietarii casei au raportat că aud zgomote ciudate în casă, iar polițiștii s-au deplasat la fața locului, scrie NBC News.

”Ne uitam la un film, râdeam, făceam glume. Am avut șemineul în funcțiune. Am tot auzit niște zgomote foarte puternice, niște zgomote puternice, ca și cum ceva lovea în perete”, a spus Khan, proprietarul locuinței.

Oamenii legii au verificat locuința, dar pentru că nu au găsit pe nimeni în casă. au plecat. Pentru că auzeau în continuare zgomote, proprietarii casei i-au mai chemat încă o dată. Până la urmă, polițiștii l-au găsit pe hoț blocat în coș. Pentru că nu l-au putut scoate de acolo, mai multe echipaje de pompieri au fost chemate la fața locului. Misiunea de salvare a hoțului a durat întreaga noapte, asta pentru că pompierii au fost nevoiți să spargă peretele din cărămidă pentru a-l scoate afară.

Hoțul a fost dus ulterior la un centru de traumatologie pentru tratarea rănilor grave pe care le-a suferit. Proprietarii au declarat că sunt îngrijorați de starea de sănătate a bărbatului, dar mulțumiți că acesta nu a reușit să intre în casă. Informații despre identitatea bărbatului sau despre pedeapsa pe care acesta o riscă nu au fost oferite de polițiști. Familia a rămas cu o gaură în perete, un morman de moloz și o poveste amuzantă de povestit.

Un caz similar s-a întâmplat și la noi. Un bărbat care a încercat să intre prin efracţie în Piața de Mărfuri Industriale din Buzău a cerut ajutor după ce a rămas blocat între gratiile de la intrare. Strigătele sale au alertat un trecător. Individul în vârstă de 33 de ani din comuna Săgeata s-a strecurat în incinta pieței. Când a vrut să schimbe direcția camerei de supraveghere însă, mâna i-a rămas prinsă între gratii. Au urmat apoi câteva minute de chin. Constatând că nu își poate scoate brațul, a început să strige după ajutor. Într-un final, un trecător l-a văzut pe hoț suspendat pe grilaj și a alertat Poliția Locală. Polițiștii au solicitat intervenția pompierilor, iar aceștia au tăiat câteva gratii. Bărbatul a fost condus la secție. Citește continuarea AICI.

ICYMI (1/7) Dameron Dr (~6a), after being stuck/wedged in chimney, 1 person was extricated by @mcfrs rescue crews ~730a https://t.co/AE6WyMwFLK pic.twitter.com/rB4VXbWvw2