Un hoț a atacat o femeie cu un ciocan într-o stație de metrou din New York. Cum a fost prins

Un bărbat a atacat în mod brutal o femeie într-o stație de metrou din New York, cu intenția de a o jefui.

Poliția din New York a arestat un bărbat care ar fi lovit o femeie în cap de mai multe ori, cu un ciocan, înainte de a o jefui, joi, într-o stație de metrou din New York, potrivit Departamentului de Poliție din New York (NYPD).

Poliția a declarat săptămâna trecută că femeia în vârstă de 57 de ani a fost agresată în stația de metrou Queens Plaza în jurul orei 23:00, de un bărbat cu o înălțime de peste 2 metri, purtând o jachetă închisă la culoare, blugi și un ciocan în mână. Femeia a rămas sângerând și cu multiple fracturi craniene în urma atacului, pe care poliția l-a descris ca fiind un atac brutal și neprovocat.

Un suspect a fost arestat

Un purtător de cuvânt al NYPD a declarat, duminică, pentru CNN, că William Blount, în vârstă de 57 de ani, a fost arestat în urma atacului, după ce poliția a efectuat cercetări video extinse în oraș.

Blount a fost arestat la adresa sa de reședință, pe care poliția a descris-o drept un „adăpost”.

Purtătorul de cuvânt al NYPD a spus că poliția recomandă mai departe în proces acuzațiile de tentativă de omor, tâlhărie și agresiune pentru Blount.

Agresorului nu i s-a intentat încă proces

Blount nu a fost încă trimis în judecată, a declarat Kim Livingston, purtătoare de cuvânt a biroului procurorului districtual din Queens, adăugând că o plângere pe numele său nu a fost încă întocmită. Ca atare, Blount nu are încă reprezentare legală, a spus Livingston.

Blount este programat să apară luni în instanță, moment în care avocatul său va fi apoi numit, potrivit Livingston.

