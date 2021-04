Un gimnast american și-a scos certificatul de vaccinare, după o săritură perfectă. Gestul său a devenit viral VIDEO

Evan Manivong, un gimnast din America a ales un mod incredibil de a-și celebra reușita.

După o săritură perfectă, în aplauzele colegilor, tânărul și-a scos certificatul de vaccinare de sub tricou și a arătat publicului și telespectatorilor cu mândrie faptul că fără vaccin, nu ar fi reușit să ajungă să sară în competiții.

Momentul sportivului a devenit viral pe rețelele de socializare.

"Este certificatul meu de vaccinare. Mergeți să vă vaccinați!", a spus Evan Manivong.

Acesta a fost desemnat sportivul All-American în sezonul regulat, al College Dymnastics Association, la proba de sărituri.

I realize correlation is not causation



But it does seem like being vaccinated is associated with terrific gymnastics performance



Just sayin https://t.co/HN5e8SKGfX