Un bărbat aflat în fază terminală a fost arestat după ce și-a îndeplinit una dintre ultimele dorințe

Darrell Meekcom, un britanic în vârstă de 55 de ani, și-a făcut o listă cu dorințe pe care vrea să le îndeplinească înainte de a muri. Bărbatul a aflat luna trecută că nu mai are mult de trăit, suferind de o boală degenerativă gravă. Una dintre "provocările" așternute pe hârtie de britanic l-a trimis direct în arest. Chiar și așa, nu regretă nimic.

Meekcom, fost lector universitar și tată a doi copii de 8 și 10 ani, și-a arătat posteriorul în fața unei camere video de monitorizare a traficului. Aceasta este provocarea în urma căreia a ajuns în arest, pentru "expunere indecentă", scrie BBC.

Și-a îndeplinit această dorință și, la circa 20 de minute după, s-a trezit cu trei mașini de poliție alături. Șase polițiști i-au pus la pământ poarta, au intrat în casa lui și l-au imobilizat pentru a-l încătușa. Soția sa, Sarah Meekcom, a filmat totul cu telefonul mobil. Darrell Meekcom le-a explicat polițiștilor, după ce a fost pus la pământ, că este bolnav în fază terminală și că nu poate respira în poziția respectivă, potrivit Mirror.

Bărbatul nu regretă că a dus la capăt provocarea, dar s-a arătat deranjat de comportamentul polițiștilor. El a explicat că: „Mereu mi-am dorit să fac asta, mai ales că am fost prins de câteva ori depăşind viteza legală cu un număr de kilometri ridicol de mic. Chiar dacă eram de acord să mă predau, mi-au distrus ușa de la intrare și au făcut bucăți poarta din spate.”

Britanicul a povestit, după ce a fost eliberat, că în arest a suferit o lovitură la cap și a avut vederea încețoșată și convulsii. „Sunt un individ mare. Poate că m-au perceput ca pe o amenințare, dar din cauza bolilor mele şi un copil de 5 ani m-ar fi putut doborî. M-ar fi putut ucide foarte ușor”, a mai spus Darrel Meekcom.

Darrel Meekcom a fost diagnosticat cu atrofie multiplă a sistemului nervos, iar speranța de viață este de cel mult șase ani. De asemenea, britanicul suferă și de boala Parkinson și are probleme cu inima și rinichii.

