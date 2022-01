Ultimul interviu oferit de Betty White. Ce evita simpatica actriță să mănânce

Iubita actriță Betty White, veterană a Hollywood-ului, a murit în ultima zi a anului 2021, cu doar 17 zile înainte de aniversarea sa de 100 de ani. Aceasta a acordat în urmă cu doar două săptămâni un interviu pentru People, în care a vorbit despre stilul său de viață și despre ce evită în alimentația ei.

Actrița urma să își sărbătorească centenarul pe 17 ianuarie. În articolul publicat de People, White s-a declarat norocoasă pentru sănătatea sa bună.

„Sunt atât de norocoasă să am o sănătate atât de bună și să mă simt atât de bine la această vârstă. Este uimitor”, a spus White.

Optimistă din naștere. Ce mânca veterana actriță

Potrivit lui White, a fi ”născută optimistă” este cheia vieții ei. „L-am primit de la mama mea și asta nu s-a schimbat niciodată. Întotdeauna găsesc ceva ce este pozitiv”, a mai spus actrița.

În privința dietei ei, White a dezvăluit că evită cu desăvârșire alimentele de o anumită culoare.

„Încerc să evit orice este verde. Cred că funcționează”, a spus glumind simpatica actriță.

My 100th birthday… I cannot believe it is coming up, and People Magazine is celebrating with me! The new issue of @people is available on newsstands nationwide tomorrow. https://t.co/kTQnsbMDGK — Betty White (@BettyMWhite) December 28, 2021

Veste tragică: Betty White a murit

Potrivit TMZ, legendara actriță de comedie a murit chiar înainte să împlinească vârsta de 100 de ani la reședința sa. Decesul s-a produs vineri dimineață, au confirmat reprezentanții autorităților locale.

Betty White s-a născut în 1922 și urma să împlinească 100 de ani pe 17 ianuarie, scrie Mediafax.

Mai multe vedete și nume grele de la Hollywood au postat pe rețelele de socializare condoleanțele lor. Printre acestea se numără și Oprah. Aceasta a fost omagiată chiar și de armata SUA, White servind în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Celebrating 99 years of your love on the planet. Thank you Betty White ???????? pic.twitter.com/NUmNq1BOZ9 — Oprah Winfrey (@Oprah) January 1, 2022

We are saddened by the passing of Betty White.



Not only was she an amazing actress, she also served during WWII as a member of the American Women's Voluntary Services.



A true legend on and off the screen. pic.twitter.com/1HRDYCeV7w — U.S. Army (@USArmy) December 31, 2021

