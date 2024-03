Ultima dorință a lui Ion Dolănescu. Dragoș, fiul regretatului artist: A fost o ceartă mare la spital

"Ultima lui dorință a fost să moară pe scenă. Era spectacolul lui Botgros de la Sala Palatului. Tata voia să cânte acolo, deși leșinase și a ajuns la spital, în timp ce imprima cântece noi. A fost o ceartă mare la spital, voia să se externeze, ca să cânte la acel concert. Și a zis că marii artiști mor pe scenă. Eu și Ionuț am vorbit cu el să-l convingem să nu plece. Dar nu a fost suficient. A venit și maestrul Botgros să-l roage să nu iasă din spital. La vreo 3 săptămâni a murit. Noi am vrut să-l menținem în viață, nu credeam că i-a venit sfârșitul, era un om foarte puternic. El când vedea un spectacol, se emoționa foarte mult. Și acum mă gândesc ce ar fi fost dacă-l lăsam”, a mărturisit Dragoș Dolănescu pentru cancan.ro.

"A fost o tragedie"

"În ultimii ani, veneam în țară măcar o dată pe an și stăteam o lună-două cu el, mai ales iarna. Atunci i se făcea mai rău, stătea spitalizat. Avea probleme cu ficatul, mai multe organe îi erau afectate… Parcă avea față de icoană în ultimele luni… Plecasem cu 15 zile înainte în Costa Rica, se încălzise afară. Chiar el mi-a zis să mă întorc și că ne vedem la toamnă, că se simte mai bine. Într-o dimineață, eram în Costa Rica și mă pregăteam să plec la lucru, când m-a sunat Ionuț și mi-a zis (n.r. că a murit). I-am spus că glumește. Am luat primul avion și am venit. A fost o tragedie”, a mai spus acesta.

Cine a fost Ion Dolănescu

Ion Dolănescu s-a născut la 25 ianuarie 1944 în comuna Perşinari, judeţul Dâmboviţa. Copilăria nu i-a fost uşoară, provenind dintr-o familie numeroasă, având şapte fraţi. În 1966 a absolvit liceul "Ienăchiţă Văcărescu" din Târgovişte şi apoi Şcoala Populară de Artă.

A debutat în 1966, ca angajat al ansamblului "Flacăra Prahovei" din Ploieşti, conform biografiei publicate de Fundaţia Culturală "Ion Dolănescu" pe site-ul propriu, iondolănescu.art. În timpul satisfacerii stagiului militar, a fost transferat la Ansamblul "Ciocârlia", unde şi-a cunoscut prima soţie, solista de muzică populară Iustina Bălăuţeanu, scrie Agerpres.

Decorat de Ion Iliescu

Cele mai cunoscute colaborări ale sale au fost cele cu artiştii de muzică populară - Maria Tănase, Maria Ciobanu, Ionela Prodan şi Elena Merişoreanu. A cântat pe scenă alături de fosta sa soţie, Maria Ciobanu, şi de fiul lor, Ionuţ Dolănescu, într-un trio apreciat. Despre fosta lui soţie Maria Ciobanu, Ion Dolănescu declara: "Nici pe ea n-o întrecea nimeni. Era cea mai bună!", conform site-ului iondolanescu.art.

Ion Dolănescu a avut şi o scurtă carieră politică, fiind ales deputat de Ilfov în mandatul 2000-2004, din partea Partidului România Mare, în care a avut funcţia de vicepreşedinte.

Pentru întreaga sa activitate artistică, a fost decorat cu Ordinul "Meritul Cultural", în grad de Mare Ofiţer de către preşedintele Ion Iliescu.

Ion Dolănescu a murit în data de 19 martie 2009, din cauza unui stop cardiorespirator. A fost înmormântat la cimitirul "Bellu" din Bucureşti. O stradă din localitatea sa natală, Perşinari, îi poartă numele.

