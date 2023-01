Ucraina va boicota Jocurile Olimpice în cazul în care sportivilor ruși și belaruşi li se va permite să concureze

Ucraina a ameninţat joi că va boicota Jocurile Olimpice de vară din 2024, care vor avea loc la Paris, în cazul în care Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) va decide să permită participarea sportivilor ruşi şi belaruşi, interzişi la majoritatea competiţiilor internaţionale sub drapelul lor, informează AFP.



"O astfel de situaţie este inacceptabilă pentru statul nostru", a reacţionat ministrul ucrainean al Sportului, Vadim Gutţait.



"Poziţia noastră rămâne neschimbată: atât timp cât războiul continuă în Ucraina, sportivii ruşi şi belaruşi nu ar trebui să participe la competiţii internaţionale", a precizat Gutţait pe Facebook.



"Dacă nu suntem auziţi, nu exclud posibilitatea să boicotăm şi să refuzăm să participăm la Jocurile Olimpice din 2024", a adăugat ministrul, în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se opune ferm oricărei încercări de reintegrare a Moscovei şi Minskului.



Comitetul Internaţional Olimpic a indicat miercuri că modalităţile de a-i autoriza pe sportivii ruşi şi belaruşi trebuie "explorate în continuare".



"Niciun sportiv nu ar trebui să fie interzis de la o competiţie doar pe baza paşaportului său", a estimat CIO, stârnind furia Ucrainei şi a altor ţări europene.



Consiliul Olimpic al Asiei (OCA), la rândul său, a propus joi să integreze sportivii ruşi şi belaruşi în competiţiile sale regionale, cum ar fi Jocurile Asiatice, exprimându-şi sprijinul pentru poziţia CIO.



Propunerea OCA ar putea permite, în special, sportivilor interzişi să participe la evenimentele sale regionale de calificare, dintre care unele au început deja, pentru JO 2024.



Michelle Donelan, ministrul britanic al Culturii, care este şi responsabil pentru Sport, a considerat, la rândul său, că iniţiativa CIO este "mult îndepărtată de realităţile războiului"



"Condamnăm orice iniţiativă care i-ar permite preşedintelui (rus) Vladimir Putin sa-şi legitimeze războiul ilegal din Ucraina", a spus Donelan. "Preşedintele CIO (Thomas) Bach însuşi a condamnat Rusia în urma cu mai puţin de un an, pentru încălcarea armistiţiului olimpic şi a cerut să 'acorde o şansă păcii'", a amintit ea.



Şeful Comitetului Olimpic Danez, Hans Natorp, a subliniat că şi ţara sa s-a opus ferm revenirii Rusiei în lumea olimpică. "Agresiunea Rusiei în Ucraina se intensifică", a scris el pe Twitter. "În aceste circumstanţe, ar fi inacceptabil să se permită Rusiei şi Belarusului să participe la evenimente sportive".



"Ne menţinem ferm poziţia. Nu este încă timpul să ne gândim la revenirea lor", a adăugat Natorp.



Primarul Parisului, Anne Hidalgo, ar dori totuşi ca sportivii ruşi să poată participa la Jocurile Olimpice de anul viitor, dar sub drapel neutru.



"Cred că (Olimpiada) este un moment al sportivilor şi nu trebuie să-i privăm pe sportivi de competiţia lor. Dar cred şi pledez, la fel ca o mare parte a mişcării sportive, să nu existe o delegaţie sub drapel rusesc", a declarat, pentru postul France 2, Hidalgo, care ar prefera să-i vadă pe sportivii ruşi concurând "sub drapel neutru", aşa cum au mai făcut-o.



Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de la Paris nu are însă niciun cuvânt de spus în a decide participarea sportivilor ruşi şi belaruşi, subliniază AFP.



CIO a reamintit miercuri că federaţia internaţională a fiecărui sport implicat în Jocurile Olimpice este cea care are "autoritatea unică" în această privinţă, scrie Agerpres.

