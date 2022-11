Ucraina s-ar putea confrunta cu cea mai grea iarnă de după Al Doilea Război Mondial. Kliciko: Putin vrea să-i terorizeze pe oameni

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, avertizează că Ucraina s-ar putea confrunta cu cea mai grea iarnă de după Al Doilea Război Mondial. Pentru trei milioane de locuitori din capitala țării urmează o iarnă complicată, din cauza distrugerii de către ruşi a infrastructurii, relatează Agerpres, citând dpa.



"Este cea mai grea iarnă de după al doilea război mondial", a declarat Kliciko pentru tabloidul german Bild, care urmează să publice miercuri comentariile fostului campion de box.

"Cel mai rău scenariu"





După bombardamentele ruseşti, oraşul trebuie să se aştepte la "cel mai rău scenariu" - pene de curent, la temperaturi scăzute, care vor impune evacuarea unei părţi din populaţie, a spus primarul, adăugând că "nu vrem să ajungem la asta".



Kliciko l-a acuzat pe preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, că încearcă să îi alunge pe locuitorii Kievului atacând infrastructura civilă. "Putin vrea să-i terorizeze pe oameni, să-i facă să îngheţe, fără lumină", pentru a crea presiune asupra preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a arătat edilul. "Însă nu se va întâmpla una ca asta. Impresia mea este că oamenii vor fi doar mai furioşi, mai hotărâţi. Nu vom muri şi nu vom fugi cum vrea Putin", a adus el şi o notă optimistă.



Primarul a cerut Germaniei să trimită urgent generatoare, îmbrăcăminte de protecţie şi ajutoare umanitare, pe lângă armamentul pentru apărare.

Acordul de pace pe care l-a primit Vladimir Putin, scurs în presă. Ce garanta Ucraina pentru încetarea războiului

În ajunul summitului G20, una dintre țările intermediare aflate în comunicare atât cu Rusia, cât și cu Ucraina i-ar fi înmânat președintelui rus Vladimir Putin cadrul pentru un posibil "acord" pentru negocieri directe, scrie Pravda, citând surse din serviciile secrete americane.

Esența propunerii a fost ca teritoriile ocupate și deja anexate din sudul și estul țării să-i revină Ucrainei, inclusiv în Donbasul. Totuși, problema Crimeei ar fi luată de pe masă. Pentru Rusia, acest lucru este fundamental pentru așa-numita "moștenire lui Putin". Prin urmare, acordul prevedea înghețarea oricărei discuții despre statutul peninsulei timp de șapte ani. De asemenea, prevedea înghețarea oricărei discuții despre aderarea Ucrainei la NATO.

Unele dintre tezele din proiectul de acord au fost observate pe canalele rusești de Telegram apropiate Kremlinului. Propunerea prevedea, de asemenea, încetarea atacurilor cu rachete asupra infrastructurii critice a Ucrainei. Acest lucru trebuia să arate seriozitatea intențiilor rușilor. Cu toate acestea, după ce rușii au lansat o lovitură masivă cu rachete asupra Ucrainei, în timp ce summitul avea loc, propunerea a devenit irelevantă.

Occidentul, condiții de capitulare în război pentru Putin. Cristian Diaconescu: "Deal" politic. Nu există așa ceva

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe al României, spune că nu crede că Occidentul i-a transmis lui Putin condițiile de capitulare în război.

"Dacă îmi permiteți să mă includ în zona aceasta de expertiză, permiteți-mi să spun că nu există absolut nimic semnat, din câte am înțeles. Din această perspectivă cine să fi semnat? Cel mai apropiat, în acest moment, de Vladimir Putin este Alexandr Bortnikov, șeful FSB. Da, Patrușev în Consiliul de Securitate Națională probabil îi mai răspunde la telefon lui Sullivan din Statele Unite, și cam atât. Deci, din acest punct de vedere, încercările Turciei, spre exemplu, de a aduna președinți internaționali, pentru a hotărî împreună cu Moscova un destin pentru Ucraina, evident că nu a fost susținut de nimeni și nu are cum", a declarat Cristian Diaconescu la Realitatea Plus. Vezi mai mult AICI.

