Ministrul Turismului din România s-a angajat, public, în emisiunea ”De Ce NU în România?”, realizată de Mohammad Murad, la DCNews, ca turismul să fie al doilea domeniu strategic asumat, după industria IT. Cum e posibil? Află aici!

”De Ce NU și în România?” este emisiunea pe care celebrul om de afaceri Mohammad Murad, principalul antreprenor în turismul din România, o realizează, de astăzi, 16 februarie 2022, la DCNews. Prima ediție a emisiunii îl are invitat pe ministrul Turismului, Constantin-Daniel Cadariu. ”Aveți un ministru al Turismului nou, care vrea să facă lucruri, m-a impresionat cu ce mi-a povestit înainte de emisiune, hai să facem lucruri și-n România, de ce nu și-n România?” a început analistul politic Bogdan Chirieac, care a deschis emisiunea.

”Eu consider că turismul ar putea fi, pentru noi, în România, al doilea domeniu strategic asumat, la nivel de decizie, după domeniul IT.” a spus ministrul Cadariu, în emisiune. Întrebat de Mohammad Murad dacă este părere personală sau este una politică, ministrul Turismului a răspuns: ”Este părerea mea clară, este părerea aproape generală a colegilor cu care m-am consultat, în cadrul partidului, în special cu cei care fac parte din Comisia Economică, mai ales cei care se ocupă de turism”.

Argumentul ministrului Turismului. ”Realitatea este următoarea”

După ce Mohammad Murad i-a pus în vedere o afirmație a ministrului Virgil Popescu - ”spunea că nu-l interesează turismul, pentru că reprezintă doar 1% din PIB” - ministrul Turismului a întărit ideea că turismul ar putea fi a doua ramură strategică din România, recunoscând, în același timp, că în acest moment a aflat despre această declarație.

”Realitatea e următoarea: în urma discuțiilor purtate cu dvs. personal și cu ceilalți antreprenori din domeniu, dar și-n urma lucrurilor aflate de la Minister, ponderea activității din turism în PIB, în momentul de față, conform INS, este de aproximativ 2,9%, conform datelor furnizate de dvs., se apropie de 5%. Oricum ar fi, la nivel european, ponderea turismului în PIB-ul unui stat se apropie de 10%. Sunt și cazuri mult mai bune, precum în Grecia, Franța, Austria, Elveția, unde ponderea activității turistice în PIB se apropie de 15%. Inclusiv vecinii noștri de la sud, Bulgaria, au aproximativ 12%. Asta înseamnă că eu am un argument când spun că turismul poate fi al doilea domeniu strategic asumat la nivel național pentru ce înseamnă economie, pentru că ar avea un potențial de creștere foarte mare, într-un timp foarte scurt. Există o realitate, noi nu plecăm de la zero: atât dvs. privații, cât și multe din administrațiile locale, în acești 30 de ani, au făcut multe investiții, mulți pași, de multe ori au fost pionieri în anumite domenii și am constatat că lipsește un liant.” a declarat ministrul Cadariu, în emisiunea ”De Ce NU și în România?”.

”Ca om de afaceri și ca o persoană care cunosc domeniul de 40 de ani, sunt un pic mirat” i-a mărturisit Mohammad Murad ministrului, adăugând: ”Ați spus că ați vorbit cu colegii dvs. acum patru săptămâni și ați constatat că turismul românesc are foarte mult potențial. Eu vă întreb: partidele politice cu se ocupă domnule ministru?”. ”A nu se înțelege că partidul sau Comisia de specialitate nu cunoaște problematica turismului” a ținut să precizeze ministrul. ”Nu cunoaște” a intervenit ferm Murad, subliniind că în guvernul anterior, PNL - USR, turismul nu a avut nici măcar un departament.

