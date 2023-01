Trump spune că poate pune punct războiului din Ucraina în „în 24 de ore“ / video

În primul său discurs major din afara statului său natal, Florida, Donald Trump a spus unei mulțimi din Salem, New Hampshire, că președinția sa l-a descurajat pe președintele rus Vladimir Putin să înceapă anexarea altor teritorii, adăugând că, dacă era președinte, avea un acord semnat în 24 de ore de către ambele națiuni.

„Personalitatea mea ne-a ținut departe de război”, a spus fostul președinte mulțimii.

„Am mai spus că nu s-ar fi întâmplat niciodată acest război dacă eram eu. Putin nu ar fi intrat niciodată în Ucraina. Chiar și acum aș putea rezolva asta în 24 de ore. Este atât de oribil ce s-a întâmplat. Acele orașe sunt demolate”, a spus Trump.

După ce administrația lui Joe Biden a anunțat planul de a furniza Ucrainei tancuri de luptă Abrams, Trump a scris pe platforma sa Truth Social:

„Întâi vin tancurile, apoi vin armele nucleare. Oprește acest război nebun acum. E atât de ușor de făcut!”, a scris Trump.

„Prin slăbiciune și incompetență, Joe Biden ne-a adus în pragul celui de-al treilea război mondial. În calitate de președinte, voi readuce pacea prin putere. Dacă aș fi fost președinte, șansele ar fi fost zero să fie război între Rusia și Ucraina. Nu s-ar fi întâmplat”, a spus Trump.

President Trump: "We're at the brink of World War 3" pic.twitter.com/7biiihDauw