Tristan Tate, amenințări la adresa jurnaliștilor: Vă voi face bucățele. Sunt bogat și nu-mi pasă / Foto: Captură video Realitatea Plus

Frații Tate sfidează autoritățile și amenință jurnaliștii. Imediat după ce au fost audiați la poliție, Andrew și Tristan Tate au dat o petrecere de pomină, chiar în vila lor, transmite Realitatea Plus. În imaginile postate pe rețelele sociale apar o mulțime de fete și multă băutură. În plus, aceștia i-ar fi ironizat pe jurnaliștii aflați în fața porții. Tristan Tate, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, i-a invitat întâi la petrecere pe jurnaliști, apoi i-a amenințat.

"Întotdeauna am fost drăguț cu voi pentru că sunt o persoană foarte drăguță. Cameramanilor, dacă îl mai văd pe vreunul dintre voi la fereastră să filmeze ce se întâmplă în casa mea, e ilegal, ilegal va fi și când voi veni și vă voi sparge camerele de filmat, mă înțelegeți? Le voi face bucățele aici în plină stradă și știți ce o să pățesc? O să mă pună să le plătesc, dar sunt bogat și nu-mi pasă", le-a spus Tristan Tate jurnaliștilor aflați în fața vilei sale.

Ce avere au frații Tate

Frații Tate sunt deja bine cunoscuți în România pentru luxul în care trăiesc. Aceștia s-au lăudat până acum pe internet cu extravaganţele lor și cu faptul că dețin mai multe studiouri de videochat în întreaga lume, dar și că ar avea conturi de milioane de euro. De nenumărate ori aceștia au apărut în timp ce își arătau la rând mașinile de milioane de euro pe care le conduc și viața de lux pe care o trăiesc.

Una dintre firmele fraților Tate, Talisman Enterprises, se ocupă de activități online de prelucrare a datelor, administrarea paginilor web și activități conexe. Firma are doar doi angajați și o pierdere uriașă. La o cifră de afaceri de 400.000 de euro, bilanțul contabil declarat arată o pierdere totală de aproape 200.000 de euro. Iar profitul a fost declarat numai într-un singur an, și a fost doar 860 de lei. Cea de-a doua firmă a celor doi, Spirit House Enterprises, nu a depus, până acum, în patru ani de activitate, niciun bilanț contabil. Andrew Tate şi-a cumpărat chiar recent un bolid de lux în valoare de 5,5 milioane de euro. Averea pe care o dețin cei doi frați se pare că ar veni de la tatăl lor, de la care au moștenit un hotel în Thailanda. Ei sunt acum urmăriți penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane şi viol.

