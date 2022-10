Trenurile din UK nu mai au întârziere. Soluţia? Sistemul inovator cu jet de apă care curăță căile ferate de frunze

Aproximativ zece milioane de copaci străjuiesc liniile de cale ferată din Marea Britanie, lăsând mormane de frunze pe ecartament. Acest fenomen natural banal provoacă în fiecare toamnă costuri estimate de 345 de milioane de lire sterline (392 milioane de euro). Un operator privat va folosi o nouă tehnologie care rezolvă această problemă, relatează Sky News.

Northern Rail, companie care operează zilnic aproape 2.000 de trenuri, va introduce pe 16 garnituri de călători un sistem care îndepărtează frunzele de pe linii cu un jet puternic de apă. "Frunzele de pe linii pot părea o glumă sau o scuză pentru rezultatele proaste. Dar, de fapt, sunt o problemă majoră pentru sectorul feroviar", a declarat John Cooke, co-fondatorul startup-ului Water-Trak. Frunzele căzute pe șine se lipesc de acestea după trecerea trenurilor, iar din cauza umezelii formează un strat alunecos, asemănător unei pelicule de gheață, reducând aderența roților și eficiența frânelor.

În fiecare toamnă sunt impuse restricții de viteză pe anumite sectoare pentru a preveni producerea unor accidente precum cel din 31 octombrie anul trecut, când două trenuri s-au ciocnit în apropierea unui tunel de lângă Salisbury, Wiltshire. Coliziunea s-a produs când roțile unui tren au alunecat din cauza frunzelor lipicioase de pe linie, iar garnitura a depășit un semnal de oprire și s-a izbit de ultimele vagoane ale celuilalt tren. Accidentul s-a soldat cu rănirea a 13 pasageri și unui mecanic.

Liniile ferate sunt curățate de mult timp cu ajutorul unor utilaje feroviare speciale care folosesc jetul de apă cu presiune ridicată, urmat de suflarea unui gel adeziv care conține nisip și granule de oțel pentru creșterea aderenței. Această metodă, denumită tratamentul capului de șină (RHTT), este, însă, costisitoare și de aceea e aplicată doar pe magistralele feroviare cu circulație intensă, în detrimentul altor rute.

