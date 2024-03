Tranziția energetică: De ce investiții are nevoie România. Daniela Dărăban: Nimic nu împiedică statul să-și facă aceste calcule

Ce înseamnă tranziția energetică pentru rețelele de distribuție, ce investiții sunt necesare pentru a face energia curată să ajungă la consumatori și cum facem să le finanțăm, sunt întrebările cheie la care trebuie să găsim răspunsuri în acest an și de care depinde îndeplinirea efectivă a obiectivelor climatice asumate.

Daniela Dărăban, Directorul executiv al ACUE, a declarat:

“Cum ajunge energia regenerabilă de la sursă la consumatorul de energie este o temă importantă. Și când spun consumator de energie nu mă refer strict doar la persoana fizică. Pe lângă prosumatori, vom vedea în viitorul apropiat o creștere a pompelor de căldură, a numărului de mașini electrice care trebuie să aibă o sursă de alimentare din rețea. Cum facem să funcționeze toate aceste lucruri și să le anticipăm, să le regăsim în deciziile noastre? Asta recomandă și Comisia Europeană pentru modul în care trebuie gândite investițiile în sistemul de distribuție și transport a energiei. î

Distribuția este o activitate 100% reglementată, inclusiv rata de rentabilitate este reglementată. Perioada următoare de reglementare este, din punctul meu de vedere, cea mai importantă perioadă de dezvoltare pentru sistemul de transport și distribuție a energiei din România pentru că va asigura tranziția energetică. Toate obiectivele pe care le avem în momentul de față și în PNIESC ar trebui să se regăsească prin metodologia pentru perioada a 5-a de reglementare, țintele fiind asumate de România.”

Reprezentantul ACUE consideră că degeaba reglementăm, iar pe hârtie putem să punem orice cifre, dacă nu rezolvăm problema accesului la finanțare. Fondurile europene pot acoperi o parte din necesarul rețelelor, dar nu sunt suficiente pentru dimensiunea transformărilor necesare. De aceea, va fi nevoie de bani privați, iar investițiile private se fac dacă există atractivitate, în comparație cu alte investiții, a explicat Daniela Dărăban.

Potrivit ACUE, perioada 5 de reglementare, cea care stabilește metodologia de recunoaștere a investițiilor necesare pentru realizarea tranziției energetice este acum în discuții, rentabilitatea investiției fiind un criteriu important pentru posibilitatea de a finanța dezvoltarea rețelelor.

Daniela Dărăban a mai spus că problema dezvoltării rețelelor nu este doar a României. Necesarul istoric crescut de investiții este o temă reală la nivel UE și CE vine cu o serie de recomandări. Directorul ACUE a subliniat:

“Pentru România, noul cadru de reglementare pentru dezvoltarea rețelelor va asigura îndeplinirea sau nu a țintelor asumate și va juca un rol foarte important în modul în care se face tranziția. Ce putem să facem? Pe lângă ceea ce se pune la dispoziție ca fonduri nerambursabile care răspund la nevoia de a găsi o pondere potrivită între sustenabilitatea tarifelor de distribuție și necesarul de investiții pentru a deservi clienții cred că trebuie să ne uităm din nou la țintele pe care le avem și la niște calcule pe care, momentan, le-au făcut doar distribuitorii. Dar absolut nimic nu împiedică statul român să-și facă aceste calcule. Dacă ne uităm la valoarea investițiilor în sistemele de distribuție energie electrică, aceasta a fost în medie de 2 miliarde de lei pe an. Din ceea ce am calculat noi, pentru atingerea țintelor obligatorii trebuie să triplăm pe an această medie a investițiilor. Deci sunt necesare 6 miliarde de lei, adică aproape un miliard de euro.”

În momentul de față, Fondul de Modernizare are proiecte în valoare de 1,1 miliarde de euro, iar distribuitorii colaborează cu Ministerul Energiei pentru suplimentarea fondurilor disponibile. Aceste granturi nu sunt suficiente, iar restul fondurilor trebuie să vină din mediul privat. Distribuția de energie intră în competiție cu alte tipuri de investiții.

“Din punctul nostru de vedere, cel mai important în momentul de față este ca statul român să își facă un calcul clar ce înseamnă tranziția pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție și dacă din această modelare rezultă că ceea ce trebuie investit nu ar fi suportabil eu cred că se pot purta discuții și avem soluții pentru o tranziție justă. În momentul de față, ceea ce s-a propus la masa discuțiilor pentru perioada următoare de reglementare nu va asigura investițiile necesare din mediul privat. Sperăm ca un dialog onest cu statul să ducă la o decizie pozitivă pentru accesul la finanțare”, a concluzionat Daniela Dărăban.

Pasul următor, în privința ritmului de investiții va fi identificarea resurselor de forță de muncă și a componenetelor necesare construcției, un capitol de asemenea problematic.

