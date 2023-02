Tomac, la masă cu Nehammer: Austria, motiv ascuns pentru care nu a acceptat România în Schengen. ”Act nedrept, am fost umiliți”

”Eu sunt în opoziție cu Guvernul, dar, privind retrospectiv, cred că orice am fi spus și orice am fi făcut, cred că poziția Austriei (privind primirea României în Schengen n.r.) ar fi fost neschimbată. Ceea ce probabil Austria invocă ca motiv pe care nu-l spune nu ține de ceea ce spune public. Nu sunt conspiraționist, dar am fost la cele două ore de dialog cu Nehammer (Karl Nehammer, cancelar al Austriei n.r.) în decembrie, anul trecut, la Viena, împreună cu vreo 20 de europarlamentari, la aceeași masă. Toți i-am cerut să aducă argumente. Timp de două ore nu a fost în stare să aducă vreun argument pentru a justifica de ce se opune, nu este în stare nici astăzi să formuleze vreun argument. A utilizat în exces și-n mod abuziv acest drept pe care-l are de a bloca accesul nostru în spațiul Schengen, acest conflict trebuie tranșat la CJUE. Eu voi merge mai departe cu acest dosar, pentru că, pe de-o parte, nu blochează negocierile noastre cu Austria, nici ale Bulgariei cu Olanda, ba mai mult, în funcție de evoluție, sunt convins că va pune o presiune suplimentară, ba mai mult sunt convins că evoluția va fi una pozitivă pentru că se încalcă multe, foarte multe articole din tratatul de funcționare al Uniunii Europene” a spus liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, în interviul acordat DCNews.

”Pe lângă anularea acestui act nedrept prin care am fost umiliți, mai cer ca deputații din PE să aibă dreptul a putea să aibă calitate de reclamant privilegiat, pe care în prezent o au doar Guvernul României, CE și PE. Merg și pe această solicitare, pentru că nu am calitate de reclamant privilegiat, dar am un interes direct în capitate de deputat european cu privire la acest dosar, pentru că-mi este afectată activitate. Și mai există un motiv, faptul că acest drept pe care PE îl are l-a obținut în baza unei decizii a CJUE, deci nu a avut această calitate prin tratat” a mai spus europarlamentarul PMP.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News