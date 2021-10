Toaletă "de lux", de acum 2.700 de ani, descoperită în Israel

Arheologii israelieni au descoperit în Ierusalim o toaletă "rară", care datează din urmă cu peste 2.700 de ani, dintr-o perioadă în care, potrivit experţilor, băile private erau un lux, relatează The Independent marţi, scrie Agerpres.



Cabina de toaletă din calcar a fost adusă la lumină într-un sit în care se desfăşoară săpături arheologice din cartierul Armon Hanatziv din Ierusalim.



"O cabină de toaletă privată era foarte, foarte rară în antichitate, iar până în prezent s-au descoperit doar câteva, majoritatea în Oraşul lui David", a declarat Yaakov Billig, directorul săpăturilor arheologice din cadrul Autorităţii pentru Antichităţi din Israel (IAA). "De fapt, numai cei înstăriţi îşi permiteau toalete".



El a adăugat că un rabin celebru a sugerat odată că a fi bogat înseamnă "a avea toaleta aproape de masă".

Toaletă sculptată în piatră





Un purtător de cuvânt al IAA a declarat că baia avea o toaletă sculptată în piatră, prevăzută cu un orificiu în centru, poziţionată deasupra unei fose septice adânci.



Toaleta a fost descoperită într-o cabină dreptunghiulară aflată într-o locuinţă mare, cu vedere la ceea ce este în prezent Oraşul Vechi.



"A fost concepută pentru a sta confortabil", a adăugat un oficial.



Experţii au sugerat că toaleta datează din perioada Primului Templu şi se crede că s-a aflat pe domeniul unei vechi moşii regale din secolul al VII-lea î.e.n..

Cioburi de ceramică şi oase de animale





Arheologii au descoperit, de asemenea, mai multe cioburi de ceramică şi oase de animale sub toaletă. Acestea ar putea oferi detalii despre "stilurile de viaţă şi dietele oamenilor din Primul Templu, precum şi despre bolile antice", după cum a declarat un oficial IAA.



"Este fascinant să vedem cum ceva care este evident pentru noi în prezent, cum ar fi toaletele, a reprezentat un obiect de lux în perioada domniei regilor iudei", a declarat Eli Eskosido, directorul IAA pentru The Times of Israel. "Ierusalimul nu încetează niciodată să uimească", a adăugat el.