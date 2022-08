Ţiriac ştie principala problemă a Simonei Halep: Nu are o bază. Practic, nu ştiu ce fel de strategii mai are

Acesta pune lipsa de rezultate pe problemele de ordin fizic ale Simonei.

"N-aș vrea să vorbesc mult despre Simona, pentru că ea are viața ei, a făcut lucruri extraordinare, e o femeie tânără. Nu pot s-o compar cu Nadal, pentru că e un pic diferită treaba...să aibă grijă de fizic, că de acolo i se trage absolut tot ce i se trage! Nu pot să am o părere calificată, pentru că n-am văzut-o cum arată fizic, n-am văzut nici cum arată tehnic în momentul de față. Practic, nu știu ce fel de strategii mai are în jocul ei, unde stă pe teren, cum se găsește.

Și apoi, cu tot respectul, Simona nu are jocuri! În ultimii doi ani, ea a jucat 10-15% din întâlnirile pe care trebuia să le joace. De asta îi e greu, nu are o bază. Din nou, numai talentul își spune cuvântul la Simona.

O mai spun o dată. La 30 de ani, ea a făcut minuni. Dacă cineva o lua la 14 ani și o antrena ca lumea, probabil că făcea minuni înmulțite cu 3”, a declarat Ion Ţiriac, pentru Gazeta Sporturilor.

Simona Halep joacă la WTA Toronto contra Donnei Vekic

Donna Vekic a câștigat 2 titluri WTA în proba de simplu, la Kuala Lumpur și Nottingham, cel mai recent datând din 2017.

Halep are un avantaj în fața Donnei la meciurile directe. S-au disputat două partide între ele până acum, ambele tranșate de către Simona în 2013 și 2017, ambele pe hard, la US Open, respectiv Indian Wells. A fost 6-2, 6-1, respectiv 6-4, 6-1 în favoarea Simonei Halep, care nu a pierdut niciun set în fața croatei, scrie Digisport.ro.

Simona Halep a venit la Toronto fără antrenorul Patrick Mouratoglou, așa cum s-a întâmplat și în turneul de la Washington, când românca a abandonat în optimile de finală, la scorul de 7-5, 2-0 pentru rusoaica Anna Kalinskaya (23 de ani, locul 71 WTA).

Amintim că Simona Halep a fost nevoită să se retragă din motive medicale după 66 de minute. Fostul lider mondial, care a cerut intervenţia medicului în mai multe rânduri, a părut că suferă din cauza căldurii de la Washington. Halep a început foarte slab şi a fost condusă cu 4-0, dar a reuşit o revenire formidabilă şi a egalat, 5-5, apoi a avut 40-0 pe serviciul său, dar nu a mai câştigat decât un punct până la finalul setului (5-7). Problemele sale au continuat şi în debutul actului secund, astfel că Simona Halep s-a retras.

Fizioterapeuta WTA care a asistat-o pe româncă a pus diagnosticul de incapacitate a organismului de a-și menține temperatura normală a corpului ca urmare a vasodilatației periferice și a deshidratării, în contextul în care temperatura aerului în momentul meciului (ora 13.30, ora locală) era de 34 de grade, iar suprafața de joc, hard (ciment), a făcut ca temperatura de la nivelul solului să fie mult mai ridicată, fiind resimțite 42-45 de grade.

Necunoscutele Simonei Halep, scoase la iveală de Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al Simonei Halep. „Ce reiese din astrograma Simona Halep? „Este născută pe 27 septembrie, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

