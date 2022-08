Tigrul tasmanian, aproape de „înviere”. Oamenii de știință vor să readucă la viață specia dispărută/ foto

Ultimul tilacin, numele oficial al tigrului tasmanian care a fost prădătorul de vârf al insulei australiene, a murit într-o grădină zoologică din Hobart în 1936. Populația sălbatică a marsupialului mare carnivor a fost distrusă de fermieri și de guvernul local, care a oferit o recompensă asupra animalului, în timpul secolului al XIX-lea pentru a proteja oile, scrie Financial Times.

Observări neconfirmate ale creaturii în dungi, asemănătoare unui câine, care rătăcește prin sălbăticia Tasmaniei au adăugat statutului său mitic și au dat naștere speranțelor că animalul ar fi supraviețuit cumva.

'Benjamin' the Tasmanian Tiger in this clip is distressed, The man hitting the fence makes me so angry! Sad what humans have done to animals.



He died of exposure in 1936 (3 years after the film was shot, and 2 months after the Tassie Tiger was listed as a protected species) ???? pic.twitter.com/gValA95356