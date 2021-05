Teodosie, luat pe sus după ce a zis despre femei. Ciutacu îl apără: Indignatelor, dacă ați fi în stare să citiți un pic mai mult decât scrieți...

Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul (ÎPS) Teodosie, a spus că nu este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul, deoarece aceasta este condiţia ei şi că femeia “nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale”.