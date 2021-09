Teo Trandafir nu și-a dorit niciodată copii. ”Nu a fost în plan deloc. Niciodată!” / ”Nu aveam bani să-i cumpăr pantofi”

Teo Trandafir a făcut noi dezvăluiri despre viața sa personală, dar și despre fiica sa. Vedeta nu și-a dorit niciodată copii și asta pentru că, spune ea, ”nu era în stare să aibă grijă de ea”.

”Eu nu am avut-o niciodată în gând pe Maia. Maia nu a fost în plan deloc. Niciodată! Eu nu voiam copii. Ce să fac cu copil? Eu nu sunt în stare să am grijă de mine. Abia mă descurc cu programul meu, abia mă descurc cu ale mele. Nu mi s-a întâmplat niciodată să rămân gravidă. ”La 36 de ani… ce îți mai trebuie copil? Nu ești făcută să fii mamă, gata.” Am împachetat-o și aia a fost. Maia a venit, a picat din cer. Am eu niște ai mei pe care îi știe toată lumea, dar e mai bine să nu-i numesc. Niște îngeri la vedere. Unul dintre ei a venit și mi-a zis că are în față o doamnă care este însărcinată în 8 luni jumătate și ceva s-a declanșat… Zic, deci de asta trebuie să îmi fac casă aici. Deci de asta toate astea… Au urmat niște cercetări, pentru că a trebuit să demonstrez că pot să țin copilul, să-l cresc și că pot să-l susțin, că am un comportament, o conduită. Mi-am dat seama că acesta e copilul. Cum a zis și ea ”Din cer eu te-am ales””, a declarat Teo Trandafir în emisiunea „În oglindă”, de la Kanal D.

Maia, fata fără fițe

Teo Trandafir a vorbit și despre momentele mai grele prin care a trecut cu fiica sa. Unul dintre acestea a fost când nu a avut bani să îi cumpere încălțăminte.

”Maia nu are fițe și figuri. A văzut cum e când nu ai ce încălța. Îi creștea piciorușul și eu nu aveam bani să-i cumpăr o altă pereche de pantofi. Ce fac?! Disperările și angoasele m-au șubrezit. Nu te întărește nimic, cum spun filozofii. Pe măsură ce trece timpul ești mai vulnerabil”, a mai declarat Teo Trandafir în cadrul emisiunii.

Teo Trandafir, momentul care i-a schimbat viața

În urmă cu zece ani, Teo Trandafir a fost la un pas de a-și pierde viața. Acela a fost momentul care a schimbat totul.

"Am înțeles că nu mai sunt același om, că nu mai pot face aceleași lucruri, că nu voi mai fi niciodată cine am fost, că mintea mea nu va mai fi niciodată aceeași, sentimentele mele la fel. Lista de prieteni nu am modificat-o eu, s-a modificat singură. Nimeni nu își face curat în lista de prieteni, ei se triază singuri. În momentul în care, aflat la necaz, nu sare nimeni să te ajute, înseamnă că este problema ta. Nu am fost dezamăgită, pentru că nu m-am amăgit. Nimeni nu-mi spusese că va sări să mă ajute dacă pățesc ceva. Cum să te dezamăgească cineva care nu ți-a promis nimic, nu îți datorează nimic? Pe lumea asta nimeni nu datorează nimic nimănui. Oamenii nu sunt obligați să te amăgească, să te ridice în slăvi. E clar că am făcut ceva bun dacă, în secunda când nimeni nu îmi datora nimic, a sărit un om și m-a salvat, a mai sărit un om și m-a ajutat, a mai sărit un om și m-a angajat. Dacă m-aș fi purtat urât cu toată lumea, m-aș fi gândit numai la mine și la faptul că omenirea îmi datorează mie, și eu ei nu, nu ar fi sărit nimeni și viața mea, într-adevăr, s-ar fi schimbat la 180 de grade. Viața mea este mai bună acum decât era înainte", a spus Teo Trandafir pentru viva.ro.

