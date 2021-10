Tenismenul Andy Murray face un apel pentru a-și recupera...VERIGHETA. Inelul i-a fost furat (VIDEO)

Chiar și atunci când se află la mii de kilometri distanță, Andy Murray a reușit totuși să aibă discuții în casă. Ceea ce a început cu o încercare de a-și aerisi pantofii de tenis intens folosiți, s-a încheiat cu furtul lor - împreună cu verigheta sa, informează BBC.

"Am o poveste rapidă aici pentru care am nevoie de un pic de ajutor", a spus tânărul de 34 de ani într-un apel lansat pe povestea sa de pe Instagram.

Probleme în căminul Murray

Murray, pregătindu-se să joace la Indian Wells pentru prima dată din 2017, a continuat să explice cum și-a lăsat pantofii peste noapte sub mașina pe care o folosește echipa sa în timp ce se afla în California pentru a încerca să-i usuce după o zi grea de antrenament. Când s-a dus să-i ia a doua zi dimineață, încălțările nu mai erau. „Nu este sfârșitul lumii”, se gândi el, în timp ce mergea să cumpere încă ceva. Dar faptul că și-a legat verigheta de șireturi în timp ce se antrena și juca îi scăpase complet.

„Fizioterapeutul meu mi-a spus „unde este verigheta ta?” Am reacționat 'oh nu' ", a spus el. „Verigheta mea a fost furată și așa că este inutil să spun că am probleme acasă, așa că trebuie să o găsesc ".

Între timp, Murray spune că nu se simte stânjenit în ceea ce privește acceptarea unor riscuri pentru întoarcerea sa la Indian Wells pentru prima dată de când a fost numărul unu mondial.

El va fi titularul sesiunii de vineri seara în deșertul californian alături de noua campioană a US Open Emma Raducanu. Murray îl va înfrunta pe Adrian Mannarino din Franța în prima sa apariție la Indian Wells în ultimii patru ani.

Murray, aprecieri pentru Emma Răducanu

Murray însuși a pus capăt unei așteptări de 76 de ani a Marii Britanii pentru un campion de Grand Slam la masculin, când l-a învins pe Novak Djokovic, în finala din 2012, de la Flushing Meadows.

"Pentru o țară care găzduiește cel mai mare turneu de tenis din lume și care, cu siguranță, nu duce lipsă de bani, acest lucru nu este cu adevărat suficient de bun", a declarat, citat de Reuters, Murray, care va juca marți, în cadrul Open-ului Moselle din Metz, referindu-se la turneul de la Wimbledon.

"Acum ar trebui să fie o oportunitate de a încerca să ne asigurăm că nu urmează o nouă așteptare interminabilă. Trebuie să încercăm să profităm de această oportunitate".

Triplul campion de Grand Slam a declarat că tenisul din Marea Britanie trebuie să își schimbe imaginea de sport exclusivist.

"Dacă imaginea tenisului este cea a unui sport pentru cei bogați și că este prea scump pentru a fi practicat, sunt sigur că acest lucru îi descurajează pe oameni, inclusiv pe părinți, să își implice copiii în acest sport", a spus el.