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Cele mai importante stiri      Sport      Fotbal Neagoe Narcis-Florentin | 30 oct 2020 / 22:41

Tenismenul Alexander Zverev, acuzat de fosta iubită că a încercat să o UCIDĂ

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Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Tânărul star de tenis Alexander Zverev este pus în fața unor acuzații serioase din partea fostei sale iubite, însă sportivul neagă, explicând că „pur și simplu nu este adevărat”.

Conform CNN, Olya Sharypova, în vârstă de 23 de ani, a spus că tenismenul a încercat să o sugrume cu o pernă, într-o cameră de hotel din New York. Scena a determinat-o pe tânără să fugă desculță pentru a se salva.

Incidentul ar fi avut loc pe 23 august 2019, iar Sharypova a prezentat capturi de pe WhatsApp pentru a demonstra că abuzul chiar a avut loc. Ea a postat pe Instagram despre acea zi și, chiar dacă nu l-a menționat pe tenismen, tânăra a confirmat pentru presa rusă că el era vinovatul. „Sunt foarte întristat că face asemenea declarații pentru că acuzațiile sunt pur și simplu neadevărate”, a declarat Zverev.

 
 
 
 
 
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МЕНЯ БИЛИ И БОЛЬШЕ НЕ БУДУ МОЛЧАТЬ. Я сейчас хочу рассказать одну очень личную и очень тяжелую для меня историю, которую я уже пережила и оставила в прошлом. Пишу я это, чтобы девушки, которые находятся или находились в такой же ситуации не чувствовали себя одинокими и нашли в себе силы жить дальше. Я была жертвой домашнего насилия! Первый раз это случилось в начале отношений, была ссора и меня ударили головой об стену с такой силой, что я села на пол. Что было дальше? Меня обвинили в том, что это я поднимаю руку.. человек, который секунду назад меня ударил стоял и кричал на меня, за что ударил не он, а я. Как это возможно? Почему я сразу не ушла? Почему простила? На эти вопросы , я правда не могу дать ответы. Я любила. Искренне любила и хотела быть с этим человеком, мне казалось , что это всего лишь ошибка, которую мы вместе исправим и оставим в прошлом. Но единственное , что стоило оставить в прошлом- это эти отношения. В августе прошлого года я побитая выбежала из гостиницы босиком. Я стояла на улице Нью-Йорка и не знала куда мне идти и что делать. Меня пытались задушить подушкой, ударили головой об стену, скручивали руки и в тот момент я действительно боялась за свою жизнь. Это была уже далеко не первая и не последняя ситуация, когда в отношениях на меня подняли руку. Она была самая страшная, потому что в какие-то моменты я не могла дышать. Честно, то время я вспоминаю с трудом, потому что тогда не было никаких красок жизни, один туман и непонимание происходящего. Я была другим человеком, верила в любовь и пыталась ее сохранить. Но люди не меняются, как показывает время. Отношения с абьюзером это сейчас не новость. Но когда ты в них находишься, тебе очень сложно из них выйти. Как из них вышла я? Это отдельная история, которую я расскажу чуть позже. Потому что я больше не буду молчать. Потому что эта тема, о которой нужно говорить. И я больше не боюсь. #янебоюсь

O postare distribuită de crazy Olya (@olyasharypova) pe

Tagurile articolului:

Alexander Zverev
INTERNAȚIONAL
sport
tenis

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