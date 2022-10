Telecabina-spectacol din Alpi. Leagă Franța și Italia pe calea aerului, la peste 3000 de metri înălţime

Cel mai înalt dintre vârfurile Aiguilles de Chamonix, unele dintre cele mai cunoscute și mai fotografiate peisaje din Alpi, din masivul Mont Blanc, este L’Aiguille du Midi, care atinge înălțimea de 3.842 de metri. Această platformă, situată la 3.777 de metri deasupra nivelului mării, este o destinație turistică populară la care se poate ajunge direct din orașul Chamonix, prin telecabina L’Aiguille du Midi, care a devenit operațională în 1955. De la momentul deschiderii sale, vreme de aproximativ două decenii, a fost cel mai înalt teleferic din lume. De altfel, deține și astăzi recordul pentru ascensorul vertical situat la cea mai mare altitudine din lume.

Potrivit Italy News, acesta urcă de la 1.035 la 3.842 de metri în două secțiuni: prima leagă Chamonix de stația intermediară Plan de l’Aiguille la 2.317 metri, iar apoi urcă direct, fără niciun pilon de susținere, până la stația finală de 3.777 de metri. Întreaga călătorie durează aproximativ 20 de minute pentru a ajunge la platforma de vârf, unde există un punct de belvedere, o cafenea, un magazin de suveniruri și două facilități spectaculoase: o pasarelă de sticlă deschisă în decembrie 2013, sub numele „Step into the void” („Pășește în neant”), care vă permite să parcurgeți 1.035 de metri în linie dreaptă contemplând abisul de sub picioare; și o altă pasarelă, tubulară, complet închisă, supranumită „Le Tube”, deschisă în 2016 și care înconjoară complet vârful.

Turiștilor nu li se recomandă să părăsească facilitățile de observare și terasele, din cauza pericolului și temperaturilor scăzute care, chiar și vara, pot coborî până la -10º Celsius. Alpiniștii și schiorii pot folosi tunelul care duce în exterior, peste creasta ghețarului.

În plus, doar în lunile de vară este posibilă trecerea din Franța în Italia pe calea aerului, deoarece atunci funcționează Telecabina Panoramică Mont Blanc (inaugurată în decembrie 1957), care leagă direct L’Aiguille du Midi (Franța) de vârful Pointe Helbronner (lângă satul Courmayeur, Italia). Traseul spectaculos se întinde pe o distanță de 5 kilometri peste valea dintre cele două vârfuri, inima masivului și tunelul Mont Blanc, care leagă cele două țări printr-o șosea.

Senzaţii tari la peste 3000 de metri altitudine

Durează aproximativ 35 de minute și include cinci opriri scurte (corespunzătoare sosirii cabinelor de la capăt, care merg în 12 grupuri de câte trei, puse una după alta). Întregul traseu se desfășoară la o altitudine de peste 3.000 de metri. Primul tronson, o coborâre de 1.684 de metri, se desfășoară între stația săpată în stâncă de la L’Aiguille du Midi și Gros Rognon (la 3.541 de metri deasupra nivelului mării), unde linia deviază cu 7-9 grade spre dreapta.

Aceasta este cea mai accidentată parte a traseului, dar și cea mai spectaculoasă. Substația Gros Rognon este pur tehnică, deoarece servește drept sprijin pentru devierea liniei, iar călătorii nu au voie să coboare. După ce pleacă din Gros Rognon, linia începe o coborâre peste stânci, apoi devine orizontală la mijloc, cabinele fiind suspendate la aproximativ 300 de metri deasupra ghețarului Géant, iar apoi urcă ușor spre Col de Flambeaux. Această a doua secțiune are o lungime de 2.831 de metri, ceea ce o face una dintre cele mai lungi deschideri din lume fără suporturi intermediare. A treia și ultima secțiune, lungă de 447 de metri, se termină la Pointe Helbronner. Având în vedere imposibilitatea de a construi turnuri de susținere înalte în această zonă, s-a decis să se folosească un suport suspendat susținut de cabluri de 315 metri lungime. Acestea sunt, la rândul lor, ancorate în stânca vârfurilor din apropiere, numite Petit și Grand Flambeau, cu o diferență de altitudine la ancorare de 136 de metri.

Din Italia, coborârea de la Pointe Helbronner până în satul Courmayeur se face cu telecabina Skyway Monte Bianco, deschisă publicului în 2015. Prețul unui bilet dus-întors între L’Aiguille du Midi și Helbronner este în prezent de 103 €.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News