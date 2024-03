Teatrul În Culise lansează o nouă comedie: Zici că-i casă de nebuni! (Toc Toc)

Spectacolul are la bază piesa „Toc Toc" scrisă de Laurent Baffie, un cunoscut comediant, regizor și actor francez. Piesa a devenit rapid un succes în Franța și în alte țări datorită umorului său inteligent și abordării inovatoare a subiectului. Acțiunea are loc într-un cabinet medical, unde șase pacienți cu diferite tulburări psihice așteaptă să intre la consultație. Fiecare personaj are o tulburare specifică, cum ar fi obsesia compulsivă, sindromul Tourette, anxietatea socială sau fobia de germeni. În ciuda diferențelor lor evidente, acești pacienți se văd nevoiți să împartă aceeași sală de așteptare, ajungând astfel în situații super comice și ciudate.

Zici că-i casă de nebuni! (Toc Toc) explorează nu doar aspectele comice ale tulburărilor psihice, ci și modul în care oamenii se pot conecta și sprijini reciproc în ciuda diferențelor lor. Umorul piesei se bazează pe replici inteligente, situații absurde și ironie fină, ce pun în prim-plan complexitatea umană și fragilitatea fiecărui personaj.

Recomandare de vârstă: 16+ (limbaj licențios)

Durată: 1h15

Distribuție: Ionuț Iftimiciuc, Radu Catană, Ioana Nichita, Grațiela Popa, Francesca Fülöp, Ștefan Liță și Adrian Luican

Regie: Adam S. Q. David

Afiș: Mihai Bădoi

Producător: David Art & Entertainment

