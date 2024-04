Tatăl Robertei, după ce Mihai Pascu a spus că "e un tabu" să vorbească "de copiii ăia": Nu îi mai poate apăra nimeni, din păcate

Ștefan Dragomir, tatăl Robertei, tânăra ucisă în accidentul de la 2 Mai, a făcut mai multe declarații după ce Mihai Pascu a spus că "e un tabu" să vorbească "de copiii ăia", făcând referire la cei doi adolescenți morți în urma acestei tragedii.

"Îşi va lua pedeapsa. Eu de copiii ăia nu vreau să vorbesc. Este un lucru tabu pentru mine. Dacă pentru dumneavoastră nu este un lucru tabu, asta este treaba dumneavoastră. Pentru mine, este un lucru solemn acolo.

Sunt nişte copii morţi în nişte condiţii anume, iar eu nu vreau să vorbesc despre aşa ceva şi nu vreau să mai dau carne la tocat pentru presă. Lăsaţi oamenii ăia în pace, că i-aţi distrus, îi distrugeţi cu sănătatea şi îi asmuţiţi împotriva mea şi au ajuns săracii să ameninţe public. Vă daţi dumneavoastră seama ce aţi făcut? Dumneavoastră aţi făcut nişte lucruri şi nu i-aţi lăsat să îşi plângă morţii şi să-şi tragă sufletul", a declarat Mihai pascu, tatăl lui Vlad Pascu lansând acuzații la adresa presei.

Mihai Pascu: Asta a fost să fie

Ulterior, acesta a vorbit și despre tinerii uciși în accidentul de la 2 Mai.

"Dumnezeu să îi ierte. Am încercat de fiecare dată să fac ce trebuia făcut. Nu am putut să fac din cauza faptului că dacă făceam un pas, eram arestat. Credeţi-mă am avut ambulanţă pregătită pentru cei care erau victime. Am avut medic privat asigurat şi am dovezi în sensul respectiv. Asta a fost să fie. Am ajuns la mediator. Asta este legislaţia şi trebuie să mă conformez. Îmi pare foarte rău cu ceea ce aţi făcut şi vizavi de justiţie", a mai spus tatăl lui Vlad Pascu.

Tatăl Robertei: Haideți să tranșăm altfel toată chestia asta

Ștefan Dragomir, tatăl Robertei, tânăra ucisă în accidentul de la 2 Mai, a reacționat după declarațiile făcute de tatăl lui Vlad Pascu.

"Haideți să tranșăm altfel toată chestia asta cu domnul Mihai Pascu. Domnul Mihai Pascu este un prost consilier, ca să zic așa, și cu declarațiile pe care le face... nu, din contră, eu țin să mulțumesc presei din toată România pentru că a mediatizat acest caz și nu au fost lăsați, ei, cei doi, adică Miruna și Mihai Pascu, să își facă ce ei știu mai bine, să cumpere oameni etc. (...) De ce o ia așa de simplu cu "s-a întâmplat, s-a întâmplat"?

El, eu îl văd cu alți ochi, da, este normal să vorbească așa, este un părinte, vrea să își apere cumva copilul... Dar pe copilul meu cine îl mai apără? Nu îl mai apără nimeni. Spre deosebire de copilul lui, pe acești doi copii, unul rupt în două, fata mea înmormântată în sac, nu îi mai poate apăra nimeni, din păcate", a spus Ștefan Dragomir la Antena 3 CNN.

