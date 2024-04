Vlad Pascu, primele declarații despre tragedia pe care a provocat-o la 2 Mai: Încerc să merg mai departe. Acei doi oameni nu au cum să se mai întoarcă

Vlad Pascu, tânărul care a urcat la volan beat și drogat anul trecut provocând un accident fatal în stațiunea 2 Mai, omorând astfel 2 adolescenți, a vorbit despre tragedia pe care a provocat-o. Potrivit unei înregistrări difuzate de Antena 3 CNN, Vlad Pascu recunoaște că îi pare rău pentru faptele sale. El a vorbit, de asemenea, şi despre cei doi tineri care au murit în urma accidentului.

Vlad Pascu: Aş porni pe o altă cale

"Am o grămadă de remușcări. Aş porni pe o altă cale cu totul şi mi-aş face o altă viaţă, în sensul în care ce am făcut până acum, pentru că ştiu că am făcut greşit şi am pierdut nişte timp, s-a întâmplat şi tragedia aceasta cu acei doi oameni care nu au cum să se mai întoarcă în momentul de faţă, aş da orice să pot să dau timpul înapoi, să pot să fac lucrurile cu totul diferit.

Sunt şi nişte imagini care s-au creat pe baza unor informaţii. Eu ştiu cine sunt eu şi ştiu că tot ce se televizează îmi arată decât partea neagră a mea, nu arată nimic şi din lucrurile pe care eu le-am făcut bune în viaţa aceasta.

Îmi asum fapta respectivă şi încerc să merg mai departe şi sper să pot să aduc plus valoare la un moment dat şi să reuşesc măcar 10% să fac înapoi ceea ce am stricat", a spus Vlad Pascu.

Vlad Pascu, despre tatăl Robertei

Cât despre tatăl Robertei, tânăra care a murit în acest accident și care a declarat că îşi va face dreptate singur dacă Vlad Pascu va primi pedeapsa minimă, acesta a spus: "Este într-o suferinţă de care eu nu am cum să-mi dau seama, nu am cum să mă pun în locul lui, dar clar, suferă foarte mult şi pot să înţeleg şi să-mi asum".

Astăzi, 9 aprilie, toată familia Pascu este citată la tribunal. Miruna Pascu este acuzată că ar fi încercat să şantajeze martorii din dosarul fiului său, Vlad Pascu, iar Mihai Pascu, tatăl tânărului care a urcat drogat la volan, este judecat pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Reamintim că, în luna august 2023, Vlad Pascu, drogat fiind, s-a urcat la volan și a intrat într-un grup de tineri la 2 Mai. În urma accidentului, o fată și un băiat au murit. Cazul a stârnit revoltă în toată țara, asta pentru că șoferul a fugit atunci de la locul faptei, fiind prins abia câteva ore mai târziu, ulterior descoperindu-se o serie de nereguli și greșeli făcute de polițiști.

