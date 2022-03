Tatăl lui Teo Trandafir, imobilizat la pat: "Vreau sa plec din lumea asta, a venit timpul!" Cu ce probleme se confruntă medicul Ion Uţă

Tatăl lui Teo Trandafir trece printr-o perioadă grea a vieții, este imobilizat la pat din cauza problemelor de sănătate specifice vârstei, iar faptul că nu se mai poate mișca liber l-a dărâmat. "Eu şi Teo vorbim cât de mult se poate şi ne spunem te iubesc. Ne mai luam şi aşa la câte o ceartă pe subiectul cine iubeşte mai mult, că eu o ţin una şi bună că eu o iubesc mai mult. Vorbim amabilităţi. E o distanţă între noi totuşi. Ea are treburile ei, eu am treburile mele. Ne vedem cât de des se poate, vorbim la telefon şi se interesează de soarta mea. Eu sunt rău cu sistemul motor, nu pot să mai merg, să alerg! Ea mă întreabă mereu: "Tată, pot să fac ceva pentru tine?" Eu îi spun: "Teo, pune-te tu pe tine în faţă şi pe fata ta!", a declarat bărbatul pentru Click!

Uşor demoralizat din cauza puterilor care-l lasă pe zi ce trece, tatăl lui Teo a mai mărturisit pentru sursa citată: "Eu am o treabă...vreau să plec! Trebuie să plec pentru că e timpul! Am 80 de ani, s-a făcut timpul! Eu știu că am făcut un lucru bun în viață! Am făcut un copil, a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut în toată viața mea. Dincolo de facultăți, de meserie, de orice!"

Au îngropat securea războiului în urmă cu câţiva ani, după ce o perioadă bună de timp şi-au spus cuvinte grele până când nu şi-au mai vorbit deloc. Neînțelegerile au debutat undeva prin 2011, atunci când Teo, diagnosticată cu pancreatită, a fost operată de urgență la Viena. Ion Uță nu și-a vizitat atunci fiica la spital. Supărată, Teo nu și-a invitat tatăl la nunta ei cu Constantin Iosef. Ca răzbunare, nici Uță nu a invitat-o la cununia lui civilă cu cea de-a doua soție. Teo Trandafir a recunoscut, recent, că tatăl său a fost ultimul bărbat căruia i-a spus: „Te iubesc!” Ion Uță a fost impresionat până la lacrimi când a auzit declarația de dragoste a fiicei sale în direct, pe tv. În prezent, tatăl lui Teo Trandafir, medic cardiolog de profesie, locuiește în Brăila. Veniturile acestuia, după pensionare, sunt în jur de 1.500 de lei pe lună. Ion Uță se poate, însă, lăuda cu o mică avere, căci de-a lungul vieţii a agonisit mai multe terenuri şi proprietăţi.

