Țara pentru care Sanda Ladoși ar părăsi România: „M-a marcat în mod special. Am avut sentimentul că aș rămâne acolo”

Sanda Ladoși este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din țara noastră. Cariera muzicală înfloritoare nu i-a adus însă doar notorietate, ci și posibilitatea de a vizita foarte multe locuri de poveste, la care unele persoane doar visează. Celebra artistă spune că astfel a reușit să îmbine mereu utilul cu plăcutul, ba chiar una dintre destinațiile pe care le-a vizitat a cucerit-o complet. Chiar dacă nu s-a gândit niciodată serios la posibilitatea de a părăsi România, Sanda Ladoși ne-a dezvăluit totuși care este țara în care și-ar fi dorit să locuiască.

„M-am plimbat mult în lumea asta, am avut șansa să îmbin utilul cu plăcutul, am văzut și extreme, dar și lucruri apropiate țării noastre, dar ceva ce m-a marcat în mod special, prima dată am avut sentimentul că aș rămâne acolo, deși niciodată nu a fost o idee de-a mea să plec din țară, dar a fost o nostalgie așa, mi-ar fi plăcut să locuiesc acolo, în contextul ăla, în momentul respectiv, în Africa de Sud. Sun City a fost splendid, un loc desprins din rai, am trăit o experiență extraordinară acolo.”, a declarat Sanda Ladoși, în exclusivitate pentru Spectacola.

Ce a impresionat-o cel mai mult pe artistă

Am rugat-o pe Sanda Ladoși să ne dezvăluie ce a fermecat-o cel mai mult la acest loc, dar și să ne spună de ce recomandă cititorilor să viziteze această destinație considerată de vis, de către solistă.

„M-a impresionat locul, trebuie să mergi să vezi ce se întâmplă acolo, ca să înțelegi. E foarte greu să spun, pentru că e vorba de trăirile locului. De la prima seară când a apărut luna atât de aproape de pământ, pentru că m-am șocat, e o minge imensă aproape de tine, e șocantă poziția lunii față de pământ, până la vegetație, ce au putut construi acolo dintr-un deșert. Au făcut un loc unde se trăiește la un lux exorbitant. Sun City este locul unde s-au desfășurat de foarte multe ori Miss Word, este un loc splendid. Nu am cuvinte suficiente să descriu locul.”, a continuat artista.

