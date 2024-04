Țara în care se introduce legea anti-chemtrails. Dispersarea substanțelor chimice în atmosferă va fi interzisă de la 1 iulie

În statul Tennessee, o nouă lege controversată a fost adoptată de autoritățile locale, având ca scop interzicerea deliberată a dispersiei substanțelor chimice sau a dispozitivelor în atmosferă pentru a influența temperatura, informează BBC News. Deși termenul "chemtrails" nu este menționat direct în lege, aceasta pare să vizeze fenomenul presupus.

Rapoartele indică faptul că legea, deja aprobată de Senat și în așteptarea validării din partea guvernatorului, ar putea intra în vigoare începând cu 1 iulie 2024. Susținătorii acestei legi, printre care se numără și controversatul Alexander Emerick Jones, pledază pentru eliminarea chemtrails și a geoingineriei solare, considerate de mulți drept teorii ale conspirației. În ciuda acestor argumente, comunitatea științifică respinge categoric aceste teorii, explicând că ceea ce este adesea observat ca fiind chemtrails sunt, de fapt, contrails - urme de condensare formate din vaporii de apă, carbon și reziduurile rezultate din arderea combustibilului emise de aeronave.

