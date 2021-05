Țara în care e cel mai bine să trăiești în pandemie. ”E aproape imoral că ne descurcăm atât de bine, iar în alte locuri e iad”

Noua Zeelandă a fost detronată de Singapore în clasamentul Bloomberg privind situația din pandemie din cauza campaniei lente de vaccinare. Dar cum este să trăiești în cel mai bun loc din lume în aceste vremuri grele încercate de coronavirus? Viața în Singapore este destul de bună, deși există unele nuanțe semnalate de BBC MUNDO. În ultimele luni, în afară de micile focare care au fost înăbușite rapid, vorbim de aproape zero infecții anunțate zilnic, deși o serie de cazuri noi au apărut doar în această săptămână și restricțiile s-au înăsprit rapid.

Regulile stricte de călătorie au dus la diminuarea drastică a numărului de infectări, iar pasagerii care sosesc sunt imediat izolați. Țara a fost în lockdown doar la începutul pandemiei. Acolo viața este aproape normală: oamenii își pot vedea familiile oricând sau se pot întâlni cu prietenii la cină într-un restaurant dacă nu este depășit numărul de opt persoane. Măștile sunt obligatorii peste tot, chiar și în aer liber, dar le puteți îndepărta în timp ce faceți sport sau mâncați.

Mulți dintre oameni s-au întors la muncă, respectând distanțarea fizică. De asemenea, pot merge la cinema, concerte, la cumpărături atâta timp cât poartă mască și se înscriu într-o aplicație de urmărire a contacților. Școlile și grădinițele sunt deschise.

Încă de la începutul anului, aproximativ 15% din populație a fost complet vaccinată. Acest succes se datorează parțial unei populații mici (sunt doar aproximativ șase milioane), campaniei bune de vaccinare, dar și a încrederii mari în guvern.

Dar, în același timp, există un profund dezacord în ideea că Singapore este cel mai bun loc pentru a trăi în pandemie



Mulți din Singapore se bucură de libertatea de mișcare, dar acest lucru nu valabil și în cazul sutelor de mii de muncitori migranți. Ei trebuie să stea la locurile lor de muncă și în căminele lor. De ce? Pentru că au fost depistate focare masive, anul trecut, din cauza condițiilor de viață precare.



Ei trebuie să-și ceară permisiunea angajatorilor dacă doresc să iasă din căminele lor și, mai presus de toate, pentru a socializa în centre de recreere aprobate de guvern.



Executivul susține că toate aceste măsuri sunt necesare pentru a proteja restul țării deoarece există un risc „real și semnificativ” de apariție a unui alt focar în comunitatea lor.

Vina supraviețuitorului

Scriitorul Sudhir Thomas Vadaketh, care are familia în India, unde are loc un al doilea val devastator de coronavirus, se confruntă cu ceea ce se cheamă „vina supraviețuitorului”, pe măsură ce îi privim pe cei dragi suferind de departe, nu ne mai putem bucura de nimic. ”Sunt țări pe planetă unde este literalmente iad, în timp ce aici așteptăm să călătorim. Este aproape imoral că ne descurcăm atât de bine și ne bucurăm de viața noastră, iar alte țări se descurcă atât de prost. Singapore este un oraș care a beneficiat de globalizare. Având în vedere conectivitatea noastră și natura dezvoltării economice, consider că avem o responsabilitate morală mai mare de a ne preocupa de alte țări", spune el.

Noua Zeelandă, detronată de Singapore în clasamentul Bloomberg privind situația din pandemie. România, locul 40

România se situează pe locul 40. Numărul de cazuri lunare la 100.000 de persoane este de 649, iar rata de mortalitate înregistrată într-o lună este de 3,6%. Potrivit raportului, numărul total de decese la 1 milion de persoane este de 1.417.