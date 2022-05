Tania Budi, înșelată. Vedeta recunoaște: Dacă aș fi făcut lucrul ăsta, nu aș fi vorbit

‘’Depinde, de la caz la caz. Sunt tot felul de feluri de înșelat. E un fel fizic, când unul dintre parteneri are o relație fizică și vrea să uite în a doua secundă sau a doua zi de ea. Nu sunt OK nici astea. Mi s-a întâmplat să iert lucrurile astea și să mi se ierte lucrurile astea. Când e cine trebuie lângă tine, nu faci așa ceva, nu treci prin faza asta. Când e cine trebuie, e acolo, sigur. Nu neapărat că am înșelat fizic. Înșelatul înseamnă și o minciună, adică stai într-o relație, dar vrei s-o termini, pentru mine asta e înșelat. Acum, nu știu fizic, dar dacă aș fi făcut lucrul ăsta, nu aș fi vorbit despre asta. Viața intimă mi se pare foarte importantă de ținut pentru tine’’, a declarat Tania Budi pentru Antena Stars, scrie spynews.ro.

"Mi-am pierdut cunoștința"

Tania Budi a trecut printr-un care și-a pus amprenta serios asupra sa, anul trecut. Vedeta și-a pierdut memoria pentru câteva ore.

"Eu nu știu exact ce s-a întâmplat, dar acum sunt bine. Pe lângă faptul că mi-am pierdut cunoștința 7 secunde, au urmat niște ore în care nu mi-am amintit nimic despre viața mea. Nu pot să îmi explic cum a ajuns calul să se ridice în două picioare cu mine, cum a luat-o la galop, nu îmi mai amintesc ceva', a declarat ea.

Am fost la medic, mi-am făcut computer tomograf, totul e ok. Am o coastă fisurată și am avut memoria pierdută pentru câteva ore. În vreo două luni, am înțeles că asta se sudează la loc. Acum fac numai glume pe tema acestui subiect, a fost o întâmplare haioasă, pentru că au apărut tot felul de povești după ziua aceea", a povestiti Tania Budi, potrivit viva.ro.

"Toate amintirile din ultimii doi ani erau șterse"

"Până să îmi revină toată memoria, la un moment dat, m-am uitat pe rețeta pe care mi-a dat-o doctorul, în timp ce vorbeam cu o prietenă la telefon. Mi-am văzut numele pe rețetă și vârsta. Atunci eu am început: "Dar ce a scris omul ăsta aici? 53 de ani? Ce, eu am 53 de ani?". Și prietena mea m-a întrebat: "Dar câți ani ai?". "51 de ani", ziceam eu".

