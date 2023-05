"Sunt tâlharul de pe cruce care s-a întors la final". Dan Negru recunoaște: Publicul trebuie educat. O spun eu, cel care a făcut emisiuni cu Mama Natură

"Dumnezeu a fost bun cu mine, în anii ăștia în televiziune. Am colegi care au avut succes cu o singură emisiune sau la o singură televiziune. Eu am avut șansa mai multor succese, de la blonde la copiii, de la farse la revelioane, de la “Jocul cuvintelor”, la “Ciao, Darwin” cu Mama Natură. Cândva, Valeriu Lazarov m-a sfătuit să demonstrez că pot să am succes cu mai mult de o singură emisiune în televiziune, spunându-mi că, în Spania sau în Italia, ești considerat "om de televiziune" abia după al treilea format cu succes de audiențe. Eu am avut norocul atâtor hituri doar pentru că am avut tăria să refuz formatele în care n-am crezut. Când nu o să mă mai regăsesc în niciun format TV, plec", a spus Dan Negru pentru ciao.ro.

Ce îl nemulțumește în televiziune

"Discriminarea pe bază de vârstă. Eu sau Esca suntem niște excepții ale unei reguli nescrise care spune că, după 30 de ani, ești bătrân - asta pentru că televiziunile din România sunt prea multe și nu și-ar permite angajați cu experiență care au alte standarde financiare. Dar există discriminare de vârstă la noi, uitați-vă pe ecranele TV din România și pe cele din Italia, Anglia, America", a mai spus prezentatorul tv.

"Publicul trebuie educat și nu telecomanda interzisă. O spun eu, cel care a făcut emisiuni cu Mama Natură, dar omul are dreptul să evolueze. Telecomanda e aceeași, noi putem să evoluăm. Sunt tâlharul de pe cruce, care s-a întors la final. Mă bucur că “Jocul Cuvintelor”, un concurs despre creiere, are un succes atât de mare la public. Deci, se poate", a mai spus el.

Citește și:

Dan Negru, adevărul din spatele reality-show-urilor: În culise, sunt numite "show-uri de umilință"

"Văd multe reality-showuri la tv românești. Știu cu ce se mănâncă. Nu doar că le-am prezentat, dar am și creat unul care s-a difuzat la tv... În culisele televiziunii ele sunt numite "humiliation shows" (showuri de umilință) pentru că într-un reality show nu alegerea câștigătorului e cheia, ci umilirea celui învins. Atunci publicul se simte bine! Bucuria umilinței arată că nici până astăzi nu știm dacă oamenii sunt maimuţe sau maimuţele sunt oameni.

"Contează factorul emoțional, bolile sau necazurile lor"

OFCOM (CNA englezesc) a anunțat noi reguli pentru tv care "încalcă demnitatea umană ". Miza acestor programe nu e câștigătorul, ci învinsul față de care publicul trebuie să se simtă superior. În alegerea concurenților, vedete sau anonimi, contează factorul emoțional, bolile sau necazurile lor, cât de dispuși sunt să-și dezvăluie intimitatea... Așa e in toată lumea, nu noi am inventat umilința! Sunt campanii masive împotriva acestor tipuri de formate tv, dar câștigurile financiare încă sunt uriașe. Televiziunea FOX din America a lansat o campanie numită "More hope and less humiliation" (mai multă speranță, mai puțină umilință) prin care a eliminat din showurile lor exploatarea poveștilor de viață dramatice ale concurenților", scria Dan Negru, în urmă cu ceva timp, pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News