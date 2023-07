Suma colosală pe care o face Feraru din Tik Tok. De la cine primește bani? De la românii care donează pe live-uri / video

Pe Tik Tok, oamenii donează în timpul meciurilor, iar persoanele care primesc bani fac tot felul de provocări - de la a-și da cu făină pe față, până la a-și da chiloții jos în supermarket. Pentru a vedea aceste lucruri, oamenii donează sume colosale. Pe greu de crezut, dar este realitatea. Iar Feraru este urmărit, pe Live, în medie, în general, de aproximativ 6.000 de oameni. Este enorm în contextul în care „oamenii de rând” sunt urmăriți, pe live, de aproximativ 50 de persoane.

„Când făceam live pe Youtube, făceam aproximativ 10.000 euro pe lună. Acum, pe Tik Tok, fac 17.000 euro pe săptămână. Și încă nu s-a terminat săptămâna”, a zis Feraru pe Tik Tok.

Feraru este recunoscut pe YouTube și rețelele sociale, având o bază mare de fani pe TikTok, unde îi distrează cu videoclipurile pe care le încarcă. Deși acestea nu se încadrează în standardele obișnuite, adică implică înjurături adresate altor utilizatori din același mediu virtual, acestea reușesc să provoace amuzamentul utilizatorilor.

„Toată lumea mă asociază cu lumea interlopă. Într-adevăr, am foarte multe cunoştinţe, provenind din stradă. În iarna anului trecut, s-a făcut un an de când am fost săltat de autorităţi, în baza unor lucruri… Soţia mea era gravidă, ea m-a acceptat aşa cum eram, nu eram responsabil şi îi era greu să îmi impună ceva. La un moment dat mi-a spus: o singură dată îţi cer şi eu ceva, Mădă, gata, ajunge. Suntem o familie. Am devenit tată şi am zis că nu mai e timpul meu, nu mai are rost. Şi automat, a trebuit să fac ceva. Îmi spuneam prietenii, fă un copil, că ţi se va schimba viaţa. Atunci am realizat că aveau dreptate”, a povestit Mădălin Feraru în podcastul lui Liviu Guţă.

Pe numele său real, Mădălin Vasile Feraru, individul în cauză a primit o condamnare la închisoare cu suspendare și la 60 de zile de muncă în folosul comunității. Motivul acestei sentințe este legat de un incident în trafic, în care a hărțuit și agresat un motociclist, fără să știe că acesta era un polițist din trupele speciale, fost luptător în galele K1 și Kosovo.

În podcastul lui Liviu Guță, Feraru a făcut referire la un moment în care soția sa l-a oprit în a mai continua cu problemele de acest fel. De atunci, el afirmă că s-a implicat în activități pe YouTube și TikTok și se ține departe de scandaluri.

