SUA le cere rivalilor Starlink să ofere Ucrainei Internet

Statele Unite doresc ca mai multe companii să ofere Ucrainei internet prin satelit, alături de Starlink de la Elon Musk, a declarat consilierul pentru securitate națională al SUA, Jake Sullivan, potrivit Almayadeen.

”Ar trebui să fie disponibile multe opțiuni diferite. Dar ar trebui să acordăm și credit Starlink, care a fost un element critic în apărarea Ucrainei”, a spus Sullivan.

Vicepremierul ucrainean, Mykhailo Fedorov, a anunțat în decembrie 2022 că peste 10.000 de antene Starlink vor fi livrate la Kiev în următoarele luni. Raportul mai spune că ţările Uniunii Europene vor ajuta Ucraina să plătească taxele pentru serviciile Starlink.

În 2022, proprietarul Starlink, Elon Musk, a spus că ar putea înceta să-și ofere serviciile Ucrainei, deoarece acestea au devenit prea costisitoare. Ca atare, SpaceX a cerut ca armata americană să preia finanțarea pentru serviciul său de internet prin satelit Starlink din Ucraina, susținând că nu mai poate acoperi costurile operațiunilor.

Cu toate acestea, Musk a continuat să ofere gratuit serviciile Starlink. ”La naiba cu asta”, a scris Musk pe Twitter în 2022, spunând că va continua să finanțeze gratuit internetul pentru guvernul Ucrainei.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free