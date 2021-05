SUA cer explicații Israelului după prăbușirea unei clădiri în care se aflau companii media

Administraţia Joseph Biden a cerut, luni, Israelului să ofere explicaţii privind distrugerea, într-un raid aerian efectuat sâmbătă, a unui imobil din Fâşia Gaza în care erau sediile locale ale unor companii media internaţionale, Washingtonul precizând că până acum Guvernul israelian nu a oferit dovezi, scrie Mediafax.

"Imediat după atac, noi am cerut detalii suplimentare referitoare la justificarea acestei acţiuni. Eu nu am văzut niciuna dintre informaţiile furnizate. Îi voi lăsa pe alţii să transmită dacă au fost oferite informaţii şi să ofere evaluările asupra acestor informaţii", a declarat luni secretarul de Stat american, Antony Blinken, citat de agenţia Associated Press.

Secretarul de Stat american a îndemnat atât Israelul, cât şi grupurile islamiste palestiniene să protejeze civilii, în special copiii, în confruntările militare, argumentând că statul evreu are o "responsabilitate specială" în acest sens, deoarece este o naţiune "democratică".

"Israelul are o responsabilitate specială pentru protejarea civililor în timpul operaţiunilor de apărare, iar acest lucru înseamnă mai mult ca sigur protejarea jurnaliştilor" a atras atenţia Antony Blinken, conform cotidianului Times of Israel.

Armata israeliană a distrus, sâmbătă, un imobil cu înălţimea de 12 etaje din oraşul Gaza în care erau sediile locale ale unor companii media internaţionale, inclusiv al agenţiei Associated Press şi al postului de televiziune Al Jazeera. Turnul Al-Jalaa din oraşul Gaza s-a prăbuşit în urma unui atac cu rachete lansat de avioane militare israeliene.

Premierul în funcţie al Israelului, Benjamin Netanyahu, susţine că Turnul Al-Jalaa din Gaza a fost "o ţintă perfect legitimă", întrucât găzduia centre de comunicaţii ale organizaţiei islamiste Hamas, care deţine controlul asupra Fâşiei Gaza.

Bilanţul raidurilor aeriene israeliene asupra teritoriului palestinian Fâşia Gaza a ajuns luni la cel puţin 198 de morţi şi peste 1.300 de răniţi. Grupurile islamiste palestiniene au lansat peste 3.000 de rachete spre Israel în ultimele opt zile, bilanţul fiind de zece morţi şi peste 300 de răniţi.

O jurnalistă care transmitea informații din Fâșia Gaza a reușit să își păstreze calmul în ciuda faptului că bombele cădeau în apropiere de locul în care aceasta se afla.

Un atac aerian israelian a doborât turnul Al-Sharouk, care găzduia biroul canalului de televiziune Al-Aqsa, în orașul Gaza. Acest bombardament aerian a surprins o jurnalistă din Gaza în timp ce raporta pentru Al Jazeera.

Armata israeliană a declarat că Hussam Abu Harbeed, un comandant de vârf al grupului armat al Jihadului Islamic, a fost ucis de un raid aerian israelian în Gaza. Într-o declarație care confirmă că l-a ucis pe Harbeed, armata israeliană a spus că acesta „se află în spatele mai multor atacuri teroriste antitanc împotriva civililor israelieni”, potrivit AlJazeera.

