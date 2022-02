STUDIU: Patru din zece români dețin sau au deținut criptomonede

Patru din zece români deţin sau au deţinut criptomonede şi 84% au de gând să facă astfel de investiţii, ceea ce demonstrează un interes mare pentru acest domeniu, se arată într-un studiu, potrivit Agerpres. Acesta a fost realizat în rândul a 500 utilizatori de internet cu vârste cuprinse între 18-55 ani, proveniţi din mediul urban sau rural din România.



Studiul de piaţă Tradesilvania referitor la criptomonede a identificat faptul că majoritatea covârşitoare (96% conform studiului) a adulţilor români conectaţi la internet au auzit de criptomonede, cea mai mare pondere dintre aceştia reprezentând respondenţii din oraşele mari (cu peste 200.000 de locuitori), cu un nivel superior de educaţie.



Totodată, 4 din 10 persoane care au auzit de criptomonede deţin sau au avut în posesie criptomonede până în prezent, ceea ce denotă, conform studiului, tendinţa de creştere a adopţiei criptomonedelor pentru români de-a lungul ultimilor ani.

Românii cu vârste cuprinse între 18 şi 44 ani, mai interesați de criptomonede





Intenţia de a deţine criptomonede în viitor se manifestă în proporţie de 84% în România, ceea de demonstrează un interes deosebit pentru acest domeniu. Acest indicator este mai mare în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 şi 44 ani, respectiv în rândul rezidenţilor din Bucureşti şi oraşele de mărime medie (50.000-200.000 locuitori).



Bitcoin (BTC) continuă să fie cea mai cunoscută criptomonedă în rândul românilor, fiind menţionată spontan de peste 70% dintre respondenţi şi se regăseşte în prezent în portofoliul a două treimi dintre deţinătorii de criptomonede din România. Alte criptomonede de interes pentru români includ Ethereum (ETH) şi Dogecoin (DOGE). Moneda românească Elrond (EGLD) este cunoscută de 1 din 5 respondenţi care au auzit de crypto, iar 8% dintre posesorii de criptomonede deţin EGLD.



Cu privire la jetoanele nefungibile (NFT - eng: non fungible tokens), studiul a identificat faptul că 1 din 2 adulţi români cu acces la internet a auzit de Non Fungible Tokens. Ponderea este semnificativ mai mare în rândul celor care au auzit de crypto, deţin, au deţinut sau intenţionează să achiziţioneze criptomonede. Studiul arată că 1 din 5 respondenţi care au auzit de NFT deţine jetoane nefungibile.



Sondajul denotă faptul că utilizatorul român de crypto este educat, are o înţelegere bună a ecosistemului crypto şi preferă să se informeze de la specialiştii din domeniu. Site-urile specializate (41%) reprezintă o sursă eficientă de informare, în special în rândul celor care intenţionează să investească în criptomonede în viitor.



Respondenţii studiului demonstrează faptul că românii sunt în plină adopţie la scară largă a criptomonedelor şi NFT. Două treimi dintre persoanele familiarizate cu criptomonedele consideră că acestea pot reprezenta atât viitorul plăţilor online, cât şi viitorul investiţiilor.

Creştere de 316% în ultimii 3 ani





În 2018, Ipsos a realizat pentru ING Bank un studiu la nivelul cetăţenilor din Uniunea Europeană, Turcia, SUA şi Australia, conform căruia gradul de deţinere al criptomonedelor în rândul românilor era de 12%. Dinamica deţinerii de criptomonede în România a înregistrat o creştere de 316% în ultimii 3 ani.



Studiul actual mai arată faptul că 55% dintre românii familiarizaţi cu noţiunea de criptomonede doresc ca băncile din România să ofere servicii crypto, acesta fiind şi un element definitoriu pentru renunţarea la serviciul bancar actual şi migrarea către un alt furnizor de servicii financiare. Un exemplu bun în acest sens este penetrarea pieţei din locale de către un furnizor de servicii financiare digitale cu peste 16 milioane de clienţi la nivel european.







