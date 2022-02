Strategia coaliției PNL-PSD în criza facturilor: Varianta virală BA.2

E foarte simplu de explicat. Costurile gazului și curentului au explodat, inflația îți ia banii din buzunar, facturile greșite îți ridică tensiunea. Chiar dacă s-ar finaliza reactoarele 3 și 4 (nu că ar exista ”riscul”), chiar dacă ar porni forajele în Marea Neagră sau ar demara construcția la Iernut, tot nu am avea, pe termen scurt, rezultate. Așa că aplică varianta BA.2. Cum se spune în romgleză BA two, BA two.

Ba tu ești de vină, PNL-ule, cu ministrul tău la Energie, ba tu, PSD-ule, cu șeful tău la ANRE. Schimburile de replici între PSD și PNL nu pot fi ratate de presă, circulă pe rețelele sociale, varianta BA.2 a devenit, cum s-ar spune, virală.

Logica politică, funcțională începând din comuna primitivă până în cele mai moderne democrații din lumea de azi, impune în astfel de crize și câte un sacrificiu ritual. Un gest de respect pentru public: trebuie să arăți că îți pasă, că sancționezi eșecul, că dai semnalul unui nou început. Să se spargă ghinionul, măcar, dacă tot consideri că soarta sau divinitatea e de vină, nu administrația ta.

Ca urmare se ridică întrebarea: de ce nu recurge Coaliția la un astfel de gest, ce îi oprește pe liderii partidelor la guvernare să ofere mulțimii un cap pe o tavă de argint?

Experiența, în primul rând, jocurile de putere din interiorul partidelor vin abia pe locul al doilea. Consultanții care scriu punctajele vorbitorilor de partid au exersat decenii aria grelei moșteniri. Ca un cal de circ care începe să alerge în cerc când aude muzica, așa și comunicatorii, care au avut mereu pe cine să dea vina: pe cei dinainte, care n-au făcut și n-au dres, ori au făcut mai mult rău etc. Când se roteau la guvernare, era o soluție, acum întâmplarea face să guverneze împreună și să împartă răspunderea pentru situația de criză din energie. Nu pot decât să dea vina unii pe alții. Varianta BA.2 crește riscul de erodare pentru ambele partide, fără niciun beneficiu. Și, evident, alimentează creșterea AUR.

O fi varianta BA.2 a tulpinii Omicron mai puțin agresivă decât BA.1, dar varianta BA.2 în coaliție va duce cu siguranță ambele partide la ATI.

Acest articol reprezintă o opinie.