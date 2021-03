Stomatolog din Capitală, acuzat de viol. Mărturie cutremurătoare, după cazul Ștefaniei Costache: Nu m-ar fi crezut nimeni. Era un copil, chiar nu mă așteptam

După ce Ștefania Costache a povestit despre ceea ce i s-ar fi întâmplat în urmă cu un an, au apărut și alte femei care susțin că au fost victime ale stomatologului respectiv. Până acum, 6 femei au depus plângeri la Poliție, dar se pare că există și mai multe victime.

"Anul trecut, nu mai știu exact când, iunie, iulie, am avut o lucrare, un pivot. Am sunat-o pe asistentă, mi-a spus că sunt în concediu, dar dacă e urgent să mă duc la cabinet, că e un medic. M-am dus acolo, primul lucru care m-a frapat a fost că a închis ușa, și-a aprins o țigară, m-a întrebat dacă fumez. I-am spus că fumez de obicei, dar nu atunci.

M-a pus pe scaun, am zis să nu fiu paranoică, dar mi-a pus mâna pe sân, se chinuia să scoată lucrarea ca pe un cui. Eu am 55 de ani, sunt o fire mai emotivă. Am simțit ceva cald, am dat să mă ridic și a zis să stau liniștită. Eram sub o anestezie foarte puternică, am fost amețită două zile. M-am ridicat, el a venit în spatele meu să îmi facă masaj, că mi-a scăzut tensiunea. A zis să îmi dea ceva să beau. I-am spus să-mi dechidă ușa. A insistat să beau o gură de suc. Am țipat lângă ușă. Tot zicea să-mi facă altă programare... mi-a deschis ușa, am coborât pe scări. Eram amețită, m-a întrebat o doamnă dacă mă simt bine, nu știu dacă i-am răspuns.

M-am așezat pe o bordură, treceau mașinile pe lângă mine. Un domn m-a întrebat dacă am nevoie de ajutor... nu știu cum am ajuns acasă. Prietena mea care stă la două uși, după ce i-am povestit, a zis să-l reclame. Nu m-ar fi crezut nimeni. Era cuvântul meu împotriva cuvântului lui. El era un copil, chiar nu mă așteptam.”, a povestit Flori, o femeie în vârstă de 55 de ani, la RealitateaPlus.

