Ştirile zilei, 30 august 2022. Cele mai importante evenimente din lume

Bulgaria negociază cu Gazprom

Bulgaria a început negocierile cu compania de stat rusă Gazprom pentru a reveni la un contract în vederea soluţionării lipsei de gaz, relatează dpa.



"Ca guvern interimar, dorim să finalizăm ceea ce avem deja ca un acord", a declarat premierul interimar Galab Donev într-un interviu difuzat luni seara.



Bulgaria este foarte dependentă de resursele energetice ruseşti, iar Rusia i-a sistat livrările de gaze, în pofida unui contract valabil până la sfârşitul anului 2022, după ce fostul premier proamerican Kiril Petkov a respins cererea Moscovei privind plata gazului natural în ruble, scrie Agerpres.

Acord pentru captarea şi depozitarea CO2 în adâncurile mărilor

Compania norvegiană Northern Lights, specializată în stocarea de dioxid de carbon, a anunţat că a încheiat primul său acord comercial pentru "o inovaţie" în industrie. Potrivit acordului, începând din 2025, compania va prelua anual 800.000 de tone de dioxid de carbon de la compania olandeză de fertilizatori Yara, cantitate pe care o va injecta într-un stat de rocă în adâncurile Mării Nordului. Directorul companiei Shell, unul dintre acţionarii companiei, a declarat că acordul convenit dovedeşte că funcţionează captarea şi stocarea carbonului, ceea ce va conduce şi la alte acorduri comerciale, scrie Rador.

Ucraina, contraofensivă pentru Herson

Trupele ucrainene care desfăşoară o contraofensivă au străpuns poziţiile defensive ale ruşilor în mai multe sectoare ale frontului din apropierea oraşului Herson, a declarat luni un consilier principal al preşedintelui Volodimir Zelenski. Într-un interviu video pe Youtube, Oleksii Arestovici a mai spus că forţele ucrainene bombardau feriboturile pe care Moscova le foloseşte pentru a aproviziona teritoriul ocupat de ruşi de pe malul de vest al râului Dnipro, în regiunea Herson.

Olaf Scholz susţine aderarea Bulgariei, Croaţiei şi României la Schengen

Cu ocazia vizitei sale la Praga, cancelarul german Olaf Scholz a susţinut aderarea la zona Schengen a Bulgariei, Croaţiei şi României, subliniind că aceste trei ţări îndeplinesc cerinţele pentru a deveni membre cu drepturi depline ale ariei pe care o consideră una dintre cele mai mari realizări ale UE, care trebuie protejată şi dezvoltată în continuare, notează SchengenVisaInfo de la Bruxelles. Aderarea Bulgariei, Croaţiei şi României la spaţiul Schengen a fost solicitată în mod continuu de către Comisie, însă procesul nu a fost încă finalizat, explică publicaţia belgiană, fiind aşteptată o decizie a UE până la sfârşitul acestui an. Totodată, Olaf Scholz a evidenţiat necesitatea de a spori suveranitarea Europei şi capacitatea sa de a se apăra singură de o agresiune externă, adăugând că ţările UE trebuie să dezvolte promisiunea de pace a blocului comunitar, pentru a-şi proteja securitatea, independenţa şi stabilitatea în faţa provocărilor externe, relatează Financial Times. Scholz a propus, ca parte a unei serii de iniţiative de îmbunătăţire a adaptabilităţii continentului şi reformării guvernării UE, în urma invaziei ruse în Ucraina, un nou sistem european de apărare antiaeriană, declarând că Germania intenţionează să facă investiţii substanţiale în apărarea antiaeriană, în anii următori, iar vecinii ei europeni sunt invitaţi să participe la proiect, adaugă Financial Times. Cancelarul german şi-a reiterat susţinerea pentru extinderea UE, afirmând că statele din Balcanii de Vest ar trebui să adere la bloc, la fel ca Ucraina, Republica Moldova şi Georgia, reţine Politico. Toate aceste ţări "ne aparţin nouă, părţii libere şi democratice a Europei", a declarat Scholz, citat de Politico. Cancelarul german a mers până la a evoca "o Uniune Europeană cu 30 sau 36 de state", foarte "diferită de Uniunea noastră actuală", detaliază Le Monde. "Centrul Europei se deplasează spre Est", a estimat Scholz, citat de ziarul francez, scrie Rador.

UE pregăteşte reforme pe piaţa de energie

Uniunea Europeană pregăteşte "o intervenţie de urgenţă şi o reformă structurală a pieţei de energie electrică", a cărei funcţionare este foarte criticată de unele dintre statele membre, în faţa creşterii preţurilor, a anunţat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citată de Le Figaro. Reforma va fi pe agenda unei reuniuni a miniştrilor europeni ai energiei, convocată pentru 9 septembrie, la Bruxelles, informează Le Figaro. Se caută o alternativă la gazul rusesc, după ce invadarea Ucrainei a aruncat în aer aprovizionarea, iar UE a ajuns să plătească Moscovei cu 89% mai mult pentru energia livrată, deşi cumpără o cantitate mai mică, scrie EFE. Europa a făcut paşi importanţi pentru a pune capăt dependenţei energetice de Rusia, prin căutarea de noi pieţe în SUA, Orientul Mijlociu sau regiunea caspică, menţionează Huffington Post. Totodată, opţiunea norvegiană este populară datorită proximităţii şi volumului de producţie, fiind al treilea cel mai mare exportator din lume, după Rusia şi Qatar, şi acoperind deja 20% din cererea de gaze a comunităţii europene, completează Huffington Post. Africa este, de asemenea, în centrul atenţiei, fiind de aşteptat ca, în a doua jumătate a acestui deceniu, producţia de gaze pe continentul african să crească semnificativ, înmulţindu-se şi posibilităţile de distribuţie, notează Huffington Post.

Urmează săptămâna africană a climei

Confruntaţi cu o secetă fără precedent, cu inundaţii istorice şi cu fenomene meteorologice extreme, şefii de stat africani se întâlnesc la Săptămâna Africană a Climei, organizată la Libreville, în Gabon, în perioada 29 august - 2 septembrie, anunţă Courrier International. Reuniunea este organizată în vederea pregătirii pentru Conferinţa Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, COP27, din noiembrie, şi pentru a răspunde provocărilor urgente ale acestor schimbări, notează Africa News, iar Gabon Actu subliniază că este un moment propice pentru a discuta şi problema finanţării. Oficialii africani vor să profite de oportunitatea prezentată de Săptămâna Africană a Climei pentru a face lobby pe lângă Uniunea Europeană, în vederea obţinerii fondurilor necesare finanţării proiectelor de infrastructură şi a iniţiativelor tehnologice verzi, menţionează Al-Jazeera şi precizează că ţările bogate nu şi-au onorat pe deplin promisiunea de a oferi Africii 100 de miliarde de dolari pe an.

Premierul Spaniei, turneu în America latină

În mijlocul contextului geopolitic generat de invazia rusă a Ucrainei, premierul spaniol Pedro Sánchez şi-a încheiat recent turneul în trei ţări latino-americane - Columbia, Ecuador şi Honduras, informează EFE. Sánchez consideră că turneul său a fost un succes şi dovada vie a angajamentului reînnoit al Spaniei faţă de America Latină, reţine El Diario. Războiul din Ucraina şi influenţa pe care o au actori precum China şi Rusia în diferite regiuni ale lumii au făcut ca Europa să conştientizeze pierderea influenţei sale în America Latină şi să încerce acum să redreseze această situaţie, crede El Mundo. În acest context, Pedro Sánchez impulsionează organizarea unui summit UE - CELAC (Comunitatea Statelor Latino-Americane şi Caraibiene), sub preşedinţia Spaniei, în 2023, amintind că o astfel de reuniune nu a mai avut loc din 2015, subliniază El Mundo. (Cristina Zaharia)/czaharia/cvanatoru

