Ştiai că poţi să mănânci kiwi cu tot cu coajă? E plină de nutrienţi şi vitamine!

Fructul de kiwi sau „kiwi‟, așa cum este cunoscut, are gustul dulce-acrișor, fiind absolut delicios. El se consumă ca atare, pe post de gustare sau poate fi folosit în salate de fructe, în prăjituri, la torturi, în tarte și în dulcețuri. Mai mult decât atât, pulpa acestui fruct este plină de nutrienți și antioxidanți, cum ar fi: vitaminele B9, C, E, K și minerale, precum: calciu, fosfor, potasiu și magneziu. Datorită acestor proprietăți, fructul de kiwi ajută procesul de digestie, previne bolile de inimă, susține elasticitate pielii, contribuie la scăderea colesterolului și are efect energizant.

Kiwi verde și kiwi galben

Acest fruct poate fi de mai multe soiuri, însă cele mai populare sunt fructele galbene și fructele verzi. Cele galbene au coaja netedă, în timp ce kiwi verzi au coaja păroasă. Din cauza texturii sale, la fel ca în cazul altor fructe și legume, nu putem întreba dacă acest fruct se poate consuma cu tot cu coajă. De pildă, cartofii dulci, vinetele, castraveții, mango, căpșunile și prunele se încadrează în categoria alimentelor care pot fi mâncate, în siguranță, cu coajă.

Se consumă sau nu coaja?

Valoare nutritivă și beneficiile pe care pulpa fructului kiwi le are se aplică și în cazul cojii sale. Cu alte cuvinte, kiwi se poate consuma cu tot cu coajă, lucru confirmat și de către studiile de specialitate. Conform unui studiu din 2016, coaja fructului kiwi conține fibre, antioxidanți și compuși bioactivi. Mai mult decât atât, coaja de kiwi este bogată în vitamina C și E, două vitamine care previn stresul oxidativ și combat radicalii liberi.

Nu uita să îl speli bine înainte de consum!

Așadar, dacă vei consuma un kiwi cu tot cu coajă, este esențial să te asiguri că ai spălat bine fructul înainte. Dacă încă nu te-ai decis, ideal este să consumi, mai întâi, un kiwi galben, apoi să îl încerci pe cel verde, cu tot cu coajă.

De ce să mănânci kiwi

Care este fructul cu cea mai mare concentrație de vitamina C? Ai ghicit, este vorba despre kiwi , ideal în prevenirea cancerului de colon, a bolilor respiratorii, bolilor cardiovasculare și combaterea procesului de îmbătrânire. Kiwi este un fruct bogat in vitamine (in special vitaminele C, B9 si E) si minerale (cum ar fi calciul, fosforul si potasiul). Deși este un fruct foarte dulce, kiwi are un conținut foarte scăzut de calorii (aproximativ 60 de calorii la 100 de grame) și este un fruct ideal pentru dietele stricte, ca gustare pe care o poți mânca dimineața sau după amiaza.

Prin prisma conținutului său de fibre alimentare, acest fruct este perfect pentru a-ți potoli foamea, însă mai mare o mulțime de alte beneficii la capitolul sănătate. Cantitatea mare de vitamina C din kiwi (are chiar mai multă vitamina C decât portocalele) îl face un aliat bun pentru că te protejează de bolile sezonului rece (tuse, răceli, gripă, etc.) și luptă contra radicalilor liberi din organism cu ajutorul vitaminei E.

Beneficii

Dacă suferi de constipație sau de retenție de apă, consumul regulat de kiwi are atât un efect laxativ, cât și un efect diuretic și depurativ asupra colonului. Kiwi este un fruct proaspăt și delicios, care iți dă energie. Mineralele pe care le conține ajută organismul să depășească starea de letargie și chiar te ajută să lupți contra depresiei. Studiile au arătat că un consum de kiwi, ca parte dintr-o dietă sănătoasă, îmbunătățește circulația sângelui, reduce nivelul colesterolului și reglează tensiunea arterială.

Contraindicații

Chiar și având numeroase beneficii, fructul kiwi are și câteva contraindicații. Unele persoane sunt alergice sau au o intoleranță, semințele din kiwi pot cauza probleme în cazul persoanelor care suferă de diverticulită și, dacă este consumat în exces, poate provoca probleme la nivel intestinal, tocmai pentru că are un efect laxativ.

