Stelian Ion spune că UDMR respinge proiectul de desfiinţare a SIIJ. "Din start, blocaj total"

"Îmi doresc foarte mult să găsim varianta pe care să o accepte și colegii din UDMR, astfel încât proiectul să întrunească numărul de voturi pentru a trece. Este foarte important, este o obligație pe care ne-am asumat-o, inclusiv UDMR și-a asumat-o printr-un memorandum. Este important pentru ridicarea MCV, este important pentru sistemul judiciar", a declarat Stelian Ion.

"Din start, blocaj total"

Ministrul Justiţiei spune că UDMR vrea ca toate dosarele SIIJ să meargă la Parchetul General, dar afirmă că situaţia ar duce la un blocaj total.

"UDMR nu e de acord cu respectarea competenței după materie, specializării parchetelor în sensul în care dosarele să se întoarcă către DNA, DIICOT și unitățile celelalte de parchet după competența materială. Susțineau dumnealor ca teză principală că ar trebui să meargă dosarele la Parchetul General. Însă, într-o asemenea situație, ne-am întoarce la o variantă asemănătoare SIJ, prin aceea că o singură structură, la nivel central, ar trebui să acopere verificările în toată țara, ceea ce este absolut nefiresc și ineficient. Deci, din start se va duce lucrul într-o zonă de blocaj total", a mai spus Stelian Ion pentru G4Media.

VEZI Desființarea Secției Speciale (SIIJ). Compromisul pe care este gata să-l facă Marcel Ciolacu, dezvăluit pentru DCNews

Propunerea UDMR, refuzată?

"Aceasta este poziția mea fără nici o putință de tăgadă. Nu am îndoieli în privința asta, deși am analizat inclusiv posibilitatea să meargă la Parchetul General. Dar v-am spus foarte clar, dacă nu există unități teritoriale, se produce un blocaj. Am avut o discuție destul de bună la începutul săptămânii, cu liderul de grup de la Camera Deputaților, și am pus pe masă mai multe variante. Să nu rămânem blocați într-o singură idee. Noi, cei din USR, PLUS, PNL și UDMR, ci să avem mai multe variante din care să alegem. Varianta acceptabilă pentru toată lumea, astfel încât proiectul să treacă, să meargă mai departe", a mai spus ministrul.