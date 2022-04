Stadionul pe care echipele din Liga 1 nu sunt lăsate să joace: Nu înţeleg dorinţa asta acerbă

”Am fost pro pentru ca echipele naționale să joace. Se numește ’Stadionul Național Arcul de Triumf’. Am fost deschis pentru organizarea evenimentelor naționale. Federația de Tir a avut un campionat euorpean aici, Federația de Oină a organizat o competiție și multe alte federații.

Să nu uităm că două naționale din partea FRF, cea de fete și cea U21, au avut activități aici. Când putem ajuta, o vom face. Și am făcut-o. Am ajutat Federația de Fotbal în 2013, când a depus dosarul pentru organizarea EURO 2020.

Au fost și cereri private, dar, din punct de vedere al rugby-ului, sunt puțin ciudate. Nu înțeleg de ce toată lumea vrea pe acest stadion? Poate datorită poziționării. Dar să nu uităm că aparține Federației de Rugby de peste 115 ani. Ar fi bine să rămână așa”, a spus Alin Petrache, preşedintele Federaţiei Române de Rugby, la Pro Arena.

"Nu înţeleg dorinţa asta acerbă"

”Cererile se facă către Ministerul Sportului. Nu înțeleg de ce există dorința aceasta acerbă. Avem atât de multe stadioane, Ghencea, Rapid, Arena Națională, care au fost făcute pentru fotbal. Nu înțeleg această cramponare.

Din punctul nostru de vedere, Ministerul se poziționează foarte bine. Noi avem un protocol, prin care noi utilizăm și administrăm baza. Când sunt cereri de la echipele de fotbal, trebuie să ne gândim la calendarul nostru sportiv. E un stadion destul de utilizat.

Mă gândesc că e normal ca rugby-ul să aibă întâietate. Așa a fost din 1913 și mă gândesc că așa va fi. Este inima rugby-ului românesc”, a mai spus Petrache, citat de Digisport.

Becali vrea să ducă FCSB în Ghencea

"Să vedem dacă e nevoie să îl jucăm acolo, dacă e decisiv. După meciul cu Craiova, dacă suntem încă în cărți, o să merg personal și la ministrul de armată, pe care l-am cunoscut la nunta Corinei Crețu și mi s-a părut un om înțelept, am văzut că are înțelepciune, nu a fost traseist politic, mi se pare un om intelectual.

Nu știu acum cât de mare bărbăție are. E apropiat de CFR, dar ce importanță are? Credeți că are importanță unde se joacă în ceea ce privește rezultatul?

A cerut galeria, de aceea mă duc la ministru. Suporterii au cerut și eu măcar atâta lucru să fac. Mai mult pentru suporteri fac și pentru toată țara românească, care e stelistă", a spus Gigi Becali la Digi Sport Special.

